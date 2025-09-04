Una familia agradecida tras atravesar el peor susto de su vida

Una familia de La Plata vivió un momento límite el pasado lunes por la desaparición de un joven de 17 años con Síndrome de Down. Por eso salió a agradecer públicamente la ayuda recibida, ya que el chico pudo ser encontrarlo, sano y salvo.

“Agradecemos a la comisaría de Gonnet, a la Municipalidad de La Plata y, en especial, al subsecretario de Seguridad, Juan Cruz Giovannetti. También, a la Defensora del Pueblo Luciana Bartoli, a los clubes Albatros Rugby Cub y Santa Bárbara. A nuestros amigos de siempre, a los vecinos de Gonnet y a todos los platenses”, publicaron.