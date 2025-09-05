Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

VIDEO.- Así fue el trompo el Paul Aron, el piloto que reemplazó a Colapinto en Monza

5 de Septiembre de 2025 | 12:32

Escuchar esta nota

El piloto estonio Paul Aron, quien reemplazó al argentino Franco Colapinto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia debido a la obligación de cederle el monoplaza a un rookie en al menos dos sesiones al año, asustó a todos al protagonizar un trompo en el Autódromo Nacional de Monza.

Aron, quien buscaba aprovechar la oportunidad para demostrar que está a la altura de la categoría, pisó el pasto antes de su entrada a la curva cuatro y esto provocó que realizara un trompo, aunque no tuvo mayores consecuencias.

El estonio no pudo redondear una buena actuación, ya que terminó último y a dos segundos del líder, el británico Lewis Hamilton.

