Colapinto, al banco: arrancan las pruebas del Gran Premio de Italia pero el argentino tiene que esperar

Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Escuchar esta nota
Este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, que inicia con las prácticas libres, pero con la sorpresiva ausencia de Franco Colapinto.
La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autódromo Nacional de Monza. La novedad es que, tras su mejor carrera en Países Bajos, el pilarense no estará en su monoplaza durante la FP1.
Resulta que el novato Paul Aron vivirá un momento especial: por primera vez se subirá a un Alpine en una sesión oficial de Fórmula 1.
El piloto estonio de 21 años reemplazará a Colapinto en la FP1, cumpliendo así con el reglamento que exige a las escuderías dar cuatro oportunidades de manejo a pilotos novatos durante la temporada.
El argentino, en tanto, regresará a su butaca a partir de las prácticas libres 2 y para el resto de la actividad en Monza.
El GP de Italia inicia este viernes desde las 8.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.
Viernes 7 de septiembre
Práctica Libre 1: 8:30
Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 8 de septiembre
Práctica Libre 3: 7:30
Clasificación: 11:00
Domingo 9 de septiembre
Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
Domingo 3 de agosto
Carrera: 10.00 horas
El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
