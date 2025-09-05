Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

La Ciudad

Elecciones 2025.- Peajes liberados en la Autopista Buenos Aires - La Plata, Ruta 2 y 11 durante el domingo electoral

Elecciones 2025.- Peajes liberados en la Autopista Buenos Aires - La Plata, Ruta 2 y 11 durante el domingo electoral
5 de Septiembre de 2025 | 15:26

Escuchar esta nota

En el marco del funcionamiento de distintos servicios público en la jornada de las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires el próximo domingo 7 de septiembre, Aubasa informó que los peajes estarán liberados.

La medida regirá desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, franja en la que se desarrollará la jornada electoral. Durante ese período, los automovilistas podrán circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires – La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.

Según explicaron desde AUBASA, la decisión busca facilitar el traslado de los votantes hacia sus lugares de votación y garantizar la participación en los comicios sin trabas económicas ni demoras en las cabinas de cobro.

Se espera que la medida también contribuya a agilizar la circulación vehicular durante un domingo en el que se prevé un importante movimiento hacia los distintos distritos de la provincia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025

Centenario: 15 minutos desde 511 hasta Villa Elisa

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro
Últimas noticias de La Ciudad

La Plata: nueva iluminación en la fachada de la Casa Matriz del Banco Provincia

Sonríen los auxiliares de escuelas en La Plata y la Provincia: les pagarán un plus para garantizar la limpieza tras las elecciones

Serpientes, entre el mito y la realidad: el análisis de científicos platenses sobre creencias populares

Alertan por el colapso de una calle "súper transitada" de City Bell: "Puede haber una tragedia" 
Deportes
Independiente rompió con Conmebol y Domínguez: los acusó de "nefastos", "negocios" y pidió salir "del museo"
Colapinto, último igual que Paul Aron y Gasly no mejoró: parada difícil para Alpine en Monza
"Sin palabras": el emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido en Argentina
Viernes positivo para Gimnasia en sus amistoso contra Racing: qué equipos puso Orfila
VIDEO.- Así fue el trompo el Paul Aron, el piloto que reemplazó a Colapinto en Monza
Policiales
Choque y vuelco en pleno centro de La Plata
Detuvieron a un hombre acusado de robo en una estética de Olmos
VIDEO.- Chocó a un motociclista en La Plata y lo hizo volar por el aire: se fugó y lo buscan
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
Dos detenidos por robo agravado en Berisso tras varios allanamientos
Espectáculos
Andrea del Boca: inminente decisión en la causa por presunta defraudación al Estado, cuándo se dará sentencia
VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
"70 mujeres": filtran filosos detalles de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
En su último partido en Argentina: tierna complicidad de Messi y sus hijos antes de entrar a la cancha
Información General
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla