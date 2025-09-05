En el marco del funcionamiento de distintos servicios público en la jornada de las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires el próximo domingo 7 de septiembre, Aubasa informó que los peajes estarán liberados.

La medida regirá desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, franja en la que se desarrollará la jornada electoral. Durante ese período, los automovilistas podrán circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires – La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.

Según explicaron desde AUBASA, la decisión busca facilitar el traslado de los votantes hacia sus lugares de votación y garantizar la participación en los comicios sin trabas económicas ni demoras en las cabinas de cobro.

Se espera que la medida también contribuya a agilizar la circulación vehicular durante un domingo en el que se prevé un importante movimiento hacia los distintos distritos de la provincia.