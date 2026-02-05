Fabricio Iacovich se queda en Estudiantes y ya firmó la extensión de su contrato

Tras una actuación formidable, en la que fue determinante para sostener el empate ante Defensa, Fabricio Iacovich firmó la extensión de su vínculo con Estudiantes hasta diciembre de 2027.

El guardameta, categoría 2002, tuvo su estreno oficial en Primera División en diciembre de 2024, en el empate frente a Argentinos Juniors. Desde entonces, ya acumula siete partidos oficiales bajo los tres palos, con números más que positivos: tres vallas invictas y apenas cuatro goles recibidos, ratificando su crecimiento y seguridad en el arco albirrojo.

Nacido en La Plata y con pasado en la Liga Amateur Platense, más precisamente en Nueva Alianza, Iacovich supo esperar su oportunidad a la sombra de referentes como Mariano Andújar y Matías Mansilla. Con trabajo silencioso y constancia, logró ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico, y no dudó en mostrar sus condiciones cuando le tocó ingresar ante la lesión de Fernando Muslera.

Ante este panorama y respaldado por sus recientes actuaciones, la dirigencia tomó la decisión de renovar su contrato y asegurar su continuidad por las próximas temporadas.

De esta manera, Estudiantes vuelve a ratificar su política de apostar por los futbolistas formados en la casa, consolidando a un arquero de 23 años que empieza a escribir su propio camino en el arco del Pincha. La firma se llevó a cabo en City Bell junto al dirigente Marcos Angeleri.