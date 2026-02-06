La incertidumbre global volvió a golpear fuerte a los activos argentinos

Los activos argentinos atravesaron una nueva jornada negativa, en línea con la corrección que domina a los mercados internacionales. El índice S&P Merval cayó 2,8% y cerró por debajo de los 2,94 millones de puntos, profundizando una secuencia de bajas que ya acumula siete ruedas consecutivas. El ajuste reflejó la cautela de los inversores frente a un escenario externo más volátil.

La debilidad también se trasladó a la deuda soberana. Los bonos en dólares operaron con retrocesos moderados y empujaron al alza el riesgo país, que avanzó hasta los 516 puntos básicos, su registro más alto en casi dos semanas. En Nueva York, los ADR de empresas argentinas replicaron el mal clima global, con caídas pronunciadas en bancos y compañías vinculadas al sector productivo.

Operadores señalaron que el mercado local vuelve a mostrar una sensibilidad elevada frente a los shocks externos. Cada episodio de aversión al riesgo tiende a amplificarse en los precios argentinos, donde la volatilidad se combina con la escasa profundidad del mercado.

Wall Street marca el ritmo

El trasfondo de la jornada estuvo en Estados Unidos. Los principales índices bursátiles cedieron más de 1% presionados por la venta de acciones tecnológicas, en medio de dudas sobre la rentabilidad futura de las fuertes apuestas en inteligencia artificial y datos laborales que sugieren un enfriamiento del ciclo económico.

El Banco Central intervino con compras por 126 millones de dólares

El movimiento se extendió a otros activos globales. El petróleo retrocedió 2,7%, el oro perdió 2,1% y el Bitcoin se desplomó cerca de 13%, reflejando una salida generalizada de posiciones de riesgo. Este reacomodamiento fortaleció la búsqueda de refugio en instrumentos considerados más seguros, un fenómeno que suele perjudicar a los mercados emergentes.

Analistas subrayaron que, aunque la corrección fue amplia, los países con perfiles financieros más frágiles registraron caídas más marcadas. Argentina volvió a ubicarse entre los casos más sensibles dentro de ese grupo.

Movimiento dispar en el mercado

En el frente cambiario doméstico, el dólar mayorista bajó 0,4% y cerró en $1.442, su nivel más bajo desde fines de enero. El Banco Central intervino con compras por USD 126 millones y sostuvo un saldo positivo acumulado en el inicio del año, pese a la caída diaria de las reservas internacionales tras un pago al FMI.

A contramano del oficial, los dólares financieros retomaron la presión alcista. El contado con liquidación superó los $1.500 y amplió la brecha respecto del tipo de cambio comercial, en una señal de cobertura frente al contexto internacional. El dólar blue y el minorista, en cambio, mostraron leves retrocesos.

Especialistas del mercado cambiario interpretaron este comportamiento como una recomposición defensiva de carteras. La preferencia por instrumentos dolarizados vía bolsa suele intensificarse cuando crece la incertidumbre global.

El contexto político

La jornada coincidió con la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional para revisar metas del programa vigente y con la difusión de un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Economistas consideraron que ambas señales tienen relevancia estratégica, pero su efecto quedó relegado frente a la dinámica internacional.

El comportamiento del mercado volvió a evidenciar la fuerte correlación entre los activos argentinos y el humor externo. En escenarios de tensión global, los flujos financieros tienden a retraerse y a penalizar con mayor intensidad a las economías percibidas como riesgosas.

En el corto plazo, operadores seguirán atentos a la evolución de Wall Street y a los indicadores macroeconómicos estadounidenses. Cualquier novedad sobre tasas, empleo o crecimiento puede generar movimientos bruscos en los precios locales.

La rueda cerró con un mensaje claro para los inversores: mientras persista la inestabilidad internacional, los activos argentinos continuarán expuestos a variaciones abruptas. La volatilidad global volvió a imponerse como el principal factor de referencia para la plaza financiera doméstica.