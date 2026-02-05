Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

“Todos por Ringo”, el nene de 6 años de La Plata que necesita viajar a México para continuar su tratamiento

“Todos por Ringo”, el nene de 6 años de La Plata que necesita viajar a México para continuar su tratamiento
5 de Febrero de 2026 | 15:34

Escuchar esta nota

Luego del primer viaje realizado a México el año pasado, en el marco de un tratamiento experimental para mejorar su calidad de vida, Ringo, el nene platense de 6 años que padece parálisis cerebral, debe regresar al país azteca para afrontar la segunda fase de la terapia. Para poder lograrlo, su familia lanzó una nueva campaña solidaria con el objetivo de reunir los fondos necesarios.

Ringo nació prematuro extremo y, a los siete días de vida, a raíz de una complicación médica, fue diagnosticado con leucomalacia periventricular, lo que derivó en parálisis cerebral y epilepsia. Desde entonces, su familia encabeza una lucha constante para brindarle los mejores tratamientos posibles y favorecer su desarrollo.

A mediados de 2025, su historia conmovió a La Plata y a la región. Festivales, eventos deportivos y distintas acciones solidarias permitieron reunir el dinero necesario para que pudiera viajar por primera vez a México, donde fue atendido por el neurólogo infantil Eduardo Barragán, quien aplica una terapia de radiofrecuencia con el dispositivo Cytotron, destinada a estimular áreas cerebrales afectadas.

Ahora, a varios meses de aquella experiencia, Ringo debe regresar para completar la segunda etapa del tratamiento. Según informaron desde su entorno, el costo total ronda los 20.000 dólares, incluyendo estadía y procedimiento médico. “Arrancamos una campaña para recaudar fondos para la fase 2 del tratamiento en México. Tu ayuda suma. Es posible si lo hacemos juntos”, expresó su mamá.

En ese sentido, la mujer explicó que están utilizando principalmente las redes sociales para visibilizar el nuevo desafío: “Estamos haciendo campaña para poder llegar al monto de dinero necesario. Cada colaboración, por mínima que sea, nos acerca un poco más a que Ringo pueda volver a viajar”.

La familia habilitó el alias ringo.mexico para quienes deseen colaborar y continúa difundiendo el día a día del pequeño y los avances de su proceso en redes sociales. Cada aporte, remarcan sus padres, representa una nueva oportunidad.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

