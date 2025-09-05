Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Policiales

Dos detenidos por robo agravado en Berisso tras varios allanamientos

Dos detenidos por robo agravado en Berisso tras varios allanamientos
5 de Septiembre de 2025 | 09:51

Escuchar esta nota

En las últimas horas, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, a través de la SubDDI Berisso, detuvo a dos hombres acusados de participar en un robo agravado por ser cometido en poblado y en banda. 

Según se informó, el ilícito ocurrió el pasado 19 de agosto en un depósito de alimentos de una distribuidora, ubicado en calles 15 entre 123 y 124.

La investigación se inició a raíz de la denuncia del encargado del establecimiento, quien constató daños en la puerta de ingreso y la sustracción de un cargador de autoelevador eléctrico y una hidrolavadora profesional.

Mediante el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, la policía logró identificar a los presuntos autores, quienes actuaron junto a una mujer que habría cumplido el rol de “campana”.

Con orden judicial se realizaron tres allanamientos:

LE PUEDE INTERESAR

Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo

En un domicilio de calle 13 entre 122 y 122 bis se identificó a una mujer, exsargenta de la Policía Bonaerense, quien fue notificada de las actuaciones.

Otro procedimiento en calle 16 entre 124 y 126 resultó negativo

Y en calle 124 entre 15 y 16 se produjo la detención de dos sujetos, a quienes se les secuestró indumentaria vinculada al hecho.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la UFI para ser indagados en las próximas horas.

En tanto, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso la desafectación administrativa de la exefectiva policial involucrada en la causa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Centenario: 15 minutos desde 511 hasta Villa Elisa

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Argentina vs Venezuela

VIDEO. Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
Últimas noticias de Policiales

Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo

La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo

En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial
La Ciudad
Alertan por el ocaso de una calle "súper transitada" de City Bell: "Puede haber una tragedia" 
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025
Deportes
El reemplazante de Colapinto terminó último, muy cerca de Gasly: flojo comienzo de Alpine en Monza
¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta
Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
El “Dibu” estableció una nueva marca
Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile
Espectáculos
Andrea del Boca: inminente decisión en la causa por presunta defraudación al Estado, cuándo se dará sentencia
Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
Se filtraron filosos detalles de la actitud de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
En su último partido en Argentina: tierna complicidad de Messi y sus hijos antes de entrar a la cancha
Información General
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla