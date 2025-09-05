Dos detenidos por robo agravado en Berisso tras varios allanamientos

En las últimas horas, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, a través de la SubDDI Berisso, detuvo a dos hombres acusados de participar en un robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

Según se informó, el ilícito ocurrió el pasado 19 de agosto en un depósito de alimentos de una distribuidora, ubicado en calles 15 entre 123 y 124.

La investigación se inició a raíz de la denuncia del encargado del establecimiento, quien constató daños en la puerta de ingreso y la sustracción de un cargador de autoelevador eléctrico y una hidrolavadora profesional.

Mediante el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, la policía logró identificar a los presuntos autores, quienes actuaron junto a una mujer que habría cumplido el rol de “campana”.

Con orden judicial se realizaron tres allanamientos:

En un domicilio de calle 13 entre 122 y 122 bis se identificó a una mujer, exsargenta de la Policía Bonaerense, quien fue notificada de las actuaciones.

Otro procedimiento en calle 16 entre 124 y 126 resultó negativo

Y en calle 124 entre 15 y 16 se produjo la detención de dos sujetos, a quienes se les secuestró indumentaria vinculada al hecho.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la UFI para ser indagados en las próximas horas.

En tanto, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso la desafectación administrativa de la exefectiva policial involucrada en la causa.