Dos detenidos por robo agravado en Berisso tras varios allanamientos

Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Milei vendría a La Plata para seguir los resultados de los comicios en Provincia
Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Lionel Messi dijo que “el sueño era tener este partido con mi gente” y habló de su presencia en el Mundial
El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial
VIDEO. Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
El reemplazante de Colapinto terminó último, muy cerca de Gasly: flojo comienzo de Alpine en Monza
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Alertan por el ocaso de una calle "súper transitada" de City Bell: "Puede haber una tragedia"
La Plata arrancó con temperaturas bajo cero: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
Tránsito mortal en Berisso: quién era el chico de 18 años que falleció en un choque
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Dos detenidos por robo agravado en Berisso tras varios allanamientos
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, a través de la SubDDI Berisso, detuvo a dos hombres acusados de participar en un robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.
Según se informó, el ilícito ocurrió el pasado 19 de agosto en un depósito de alimentos de una distribuidora, ubicado en calles 15 entre 123 y 124.
La investigación se inició a raíz de la denuncia del encargado del establecimiento, quien constató daños en la puerta de ingreso y la sustracción de un cargador de autoelevador eléctrico y una hidrolavadora profesional.
Mediante el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, la policía logró identificar a los presuntos autores, quienes actuaron junto a una mujer que habría cumplido el rol de “campana”.
Con orden judicial se realizaron tres allanamientos:
LE PUEDE INTERESAR
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
LE PUEDE INTERESAR
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
En un domicilio de calle 13 entre 122 y 122 bis se identificó a una mujer, exsargenta de la Policía Bonaerense, quien fue notificada de las actuaciones.
Otro procedimiento en calle 16 entre 124 y 126 resultó negativo
Y en calle 124 entre 15 y 16 se produjo la detención de dos sujetos, a quienes se les secuestró indumentaria vinculada al hecho.
Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la UFI para ser indagados en las próximas horas.
En tanto, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso la desafectación administrativa de la exefectiva policial involucrada en la causa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí