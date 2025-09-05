Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Tres ladrones aprovecharon un descuido de madrugada

Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo

Sucedió en una casa de la calle 11 entre 497 y 498 cuando se levantó a abrirle la puerta del patio a la perra, que no paraba de rascarla. En medio del terrible ataque, la víctima se descompensó. Le sacaron U$S 35 mil

Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo

Los delincuentes destrozaron la celosía de una ventana / web

5 de Septiembre de 2025 | 02:44
Edición impresa

Una jubilada de 74 años fue asaltada de madrugada en la localidad de Villa Castells, en la Zona Norte de La Plata, donde una banda de tres delincuentes se llevó 35 mil dólares. Lamentablemente la noticia no sorprende a nadie, ya que se sumó a una larga lista de episodios que tienen a los adultos mayores como víctimas predilectas de grupos que actúan con total impunidad.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de 11 entre 497 y 498, donde la mujer sufrió una descompensación por el estrés vivido.

Los ladrones irrumpieron de manera sorpresiva, cuando ella le abrió la puerta del patio a su perra, que no paraba de rascarla. Se presume que alterada porque olfateaba y sentía que había gente extraña en el lugar.

En este caso, el instinto animal no falló, porque los ladrones ya habían roto una celosía de madera en busca de un resquicio para adentrarse en la propiedad, de ladrillos a la vista y mucha madera.

Ambientada con gran calidez, la dueña del inmueble pasó en segundos a sentir el ardor del delito.

Se supo que, en medio de fuertes amenazas, los intrusos comenzaron a revisar cada uno de los ambientes y a separar lo que les despertaba interés. Esa tarea les demandó casi dos horas.

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo

LE PUEDE INTERESAR

En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro

La víctima, como tantas otras, había guardado durante años su dinero fruto del esfuerzo y la previsión. El mismo esfuerzo que se convierte en condena: los delincuentes saben que hay desconfianza en los bancos y que en las casas puede haber un pequeño tesoro.

No se trata de un caso aislado. En todos los barrios de la Ciudad, los relatos se repiten con una cadencia que hiela la sangre: jubilados maniatados, golpeados o despojados de lo poco -o lo mucho- que tenían.

Son los nuevos “blancos fáciles” de la inseguridad que avanza sin que las rejas, las alarmas ni las mascotas alcancen para poner un freno.

En este caso no hubo golpes de consideración, pero sí algo peor: la marca invisible del miedo y la certeza de que, puertas adentro, ya no existe refugio seguro.

Por eso, como se dijo líneas arriba, la mujer se desmayó de los nervios y, cuando despertó, descubrió que ya no le quedaba ni un solo billete. Tampoco tranquilidad.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Dame todo o te pego un tiro”, la cruel amenaza
Multimedia

Los delincuentes destrozaron la celosía de una ventana / web

Adentro revolvían todo cuando encontraron los dólares / web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”
+ Leidas

Hourcade: “El único camino es el diálogo”

Cagliardi: “Hay que ponerle un freno a Milei”

VIDEO.- Una despedida perfecta

Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile

VIDEO. Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera

Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde
Últimas noticias de Policiales

La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo

En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro

La ex de Herman Krause acataría la orden judicial

En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
La Ciudad
Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes
Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante
Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde
Estado de emergencia en varias zonas rurales
Lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión
Espectáculos
El hilo rojo: dos famosos atrapados en la telaraña del amor
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
Natalia Oreiro: “Necesitamos conectar y el cine nos conecta”
Adiós al Rey Giorgio Armani: elegancia desenfadada
Marcela Morelo: “La música acompaña, sana, une”
Deportes
VIDEO.- Una despedida perfecta
Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
El “Dibu” estableció una nueva marca
Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile
De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje
Información General
Fenómeno climático: por qué se demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento
Los números de la suerte del viernes 05 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla