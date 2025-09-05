VIDEO. Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera
Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof
Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes
Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Otro revés: media sanción al proyecto que pone límites al uso de los DNU
El presidente Milei y una gira relámpago por los Estados Unidos
No se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
VIDEO. “El Concejo de Ensenada es una escribanía del Ejecutivo”
La lista platense de Somos hizo un acto en el Club de los Abuelos
Una editorial “boutique” inauguró su nueva espacio en City Bell
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sucedió en una casa de la calle 11 entre 497 y 498 cuando se levantó a abrirle la puerta del patio a la perra, que no paraba de rascarla. En medio del terrible ataque, la víctima se descompensó. Le sacaron U$S 35 mil
Una jubilada de 74 años fue asaltada de madrugada en la localidad de Villa Castells, en la Zona Norte de La Plata, donde una banda de tres delincuentes se llevó 35 mil dólares. Lamentablemente la noticia no sorprende a nadie, ya que se sumó a una larga lista de episodios que tienen a los adultos mayores como víctimas predilectas de grupos que actúan con total impunidad.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de 11 entre 497 y 498, donde la mujer sufrió una descompensación por el estrés vivido.
Los ladrones irrumpieron de manera sorpresiva, cuando ella le abrió la puerta del patio a su perra, que no paraba de rascarla. Se presume que alterada porque olfateaba y sentía que había gente extraña en el lugar.
En este caso, el instinto animal no falló, porque los ladrones ya habían roto una celosía de madera en busca de un resquicio para adentrarse en la propiedad, de ladrillos a la vista y mucha madera.
Ambientada con gran calidez, la dueña del inmueble pasó en segundos a sentir el ardor del delito.
Se supo que, en medio de fuertes amenazas, los intrusos comenzaron a revisar cada uno de los ambientes y a separar lo que les despertaba interés. Esa tarea les demandó casi dos horas.
LE PUEDE INTERESAR
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
LE PUEDE INTERESAR
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
La víctima, como tantas otras, había guardado durante años su dinero fruto del esfuerzo y la previsión. El mismo esfuerzo que se convierte en condena: los delincuentes saben que hay desconfianza en los bancos y que en las casas puede haber un pequeño tesoro.
No se trata de un caso aislado. En todos los barrios de la Ciudad, los relatos se repiten con una cadencia que hiela la sangre: jubilados maniatados, golpeados o despojados de lo poco -o lo mucho- que tenían.
Son los nuevos “blancos fáciles” de la inseguridad que avanza sin que las rejas, las alarmas ni las mascotas alcancen para poner un freno.
En este caso no hubo golpes de consideración, pero sí algo peor: la marca invisible del miedo y la certeza de que, puertas adentro, ya no existe refugio seguro.
Por eso, como se dijo líneas arriba, la mujer se desmayó de los nervios y, cuando despertó, descubrió que ya no le quedaba ni un solo billete. Tampoco tranquilidad.
Los delincuentes destrozaron la celosía de una ventana / web
Adentro revolvían todo cuando encontraron los dólares / web
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí