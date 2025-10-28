Acerías Berisso: tras la conciliación obligatoria, debían volver a trabajar pero "nunca les abrieron"

El Ministerio de Trabajo dictó este lunes conciliación obligatoria para el conflicto en Acerías Berisso, que se encontraba tomada por los trabajadores que reclaman salarios adeudados. En este contexto, el cuerpo de empleados acató el pedido y este martes debían volver a trabajar.

Sin embargo, según indicaron a Diario EL DIA: “Nunca les abrieron para que ingresen”. Desde el cuerpo de delegados UOM, empresa Acerías Berisso, comentaron: “Ayer se dictó la conciliación obligatoria. Hoy a las 6 am nos encontramos con las puertas cerradas de la empresa, sin recibir ningún comunicado de su parte. Una vez más, vuelven a romper una conciliación obligatoria”.

En estos momentos se realiza una audiencia entre las partes en el Ministerio de Trabajo. “Seguimos resistiendo con fuerza de la unidad y la solidaridad de todos”, agregaron los empleados que se encuentran ante “meses de conflicto” con sueldos que no han sido abonados a la fecha y despidos que dejan a familias a la deriva.

En la misma línea, el cuerpo de delegados denunció “maniobras fraudulentas de la patronal” y exigieron “una resolución favorable para los trabajadores, pago inmediato de sueldos adeudados y continuidad laboral para todo el personal”.