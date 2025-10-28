Con un regreso esperado, Estudiantes se prepara para recibir a Boca

Estudiantes tiene en mente el partido contra Boca, que será clave para ambos en sus luchas por asegurarse un lugar en las copas Libertadores y Sudamericana antes de que se termine la temporada.

Tal como informaba este medio era una semana clave para que Eduardo Domínguez pueda evaluar a sus jugadores lesionados pensando en variantes para armar un equipo que pueda ser bien competitivo y tenga variantes de cara a lo que se avecina.

La principal novedad es que Joaquín Tobio Burgos está en condiciones de ser tenido en cuenta para ser una alternativa. Por eso se especula que podría ocupar un lugar en el banco de los suplentes y después de más de cinco meses estar junto a sus compañeros adentro de una cancha de fútbol.

El juvenil de Chascomús sufrió una extraña lesión ósea en la pelvis: una fractura por estrés que lo marginó del torneo pasado, la Copa Libertadores y casi todo el Clausura. Se le hizo mucho más largo de lo imaginado al pibe que había sido una pieza clave en el equipo, con buenas actuaciones y goles importantes. Pero esa lesión le hizo perder terreno.

Estuvo entrenándose a la par y pudo ir al banco en el clásico pero finalmente el entrenador decidió esperar dos semanas más antes de sentarlo en el banco. El domingo contra el Xeneize podría retomar su camino.

Tambíén se entrenó a la par de sus compañeros Leandro González Pirez quien dejó atrás una lesión muscular grado 3 justo en el partido como local ante River que lo marginó de la serie contra Flamengo y una importante parte en el campeonato. De todos modos, como Tobio Burgos en la previa de clásico, no tiene chances de ocupar un lugar en el banco de los suplentes. El mismo caso aplica para Lucas Alario, ya recuperado pero sin posibilidades de sumarse al equipo.