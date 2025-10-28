Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

Con un regreso esperado, Estudiantes se prepara para recibir a Boca

Con un regreso esperado, Estudiantes se prepara para recibir a Boca
28 de Octubre de 2025 | 20:16

Escuchar esta nota

Estudiantes tiene en mente el partido contra Boca, que será clave para ambos en sus luchas por asegurarse un lugar en las copas Libertadores y Sudamericana antes de que se termine la temporada.

Tal como informaba este medio era una semana clave para que Eduardo Domínguez pueda evaluar a sus jugadores lesionados pensando en variantes para armar un equipo que pueda ser bien competitivo y tenga variantes de cara a lo que se avecina.

La principal novedad es que Joaquín Tobio Burgos está en condiciones de ser tenido en cuenta para ser una alternativa. Por eso se especula que podría ocupar un lugar en el banco de los suplentes y después de más de cinco meses estar junto a sus compañeros adentro de una cancha de fútbol.

El juvenil de Chascomús sufrió una extraña lesión ósea en la pelvis: una fractura por estrés que lo marginó del torneo pasado, la Copa Libertadores y casi todo el Clausura. Se le hizo mucho más largo de lo imaginado al pibe que había sido una pieza clave en el equipo, con buenas actuaciones y goles importantes. Pero esa lesión le hizo perder terreno.

Estuvo entrenándose a la par y pudo ir al banco en el clásico pero finalmente el entrenador decidió esperar dos semanas más antes de sentarlo en el banco. El domingo contra el Xeneize podría retomar su camino.

Tambíén se entrenó a la par de sus compañeros Leandro González Pirez quien dejó atrás una lesión muscular grado 3 justo en el partido como local ante River que lo marginó de la serie contra Flamengo y una importante parte en el campeonato. De todos modos, como Tobio Burgos en la previa de clásico, no tiene chances de ocupar un lugar en el banco de los suplentes. El mismo caso aplica para Lucas Alario, ya recuperado pero sin posibilidades de sumarse al equipo.

LE PUEDE INTERESAR

Renombrarán el Estadio Único y Tapia confirmó que "buscará que sea sede del Mundial en 2030"

LE PUEDE INTERESAR

La Reserva de Gimnasia cayó 2 a 1 ante Platense en el cierre de la fase regular
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

Las caras de Máximo durante el discurso de Kicillof

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

El Barba está listo para superar una nueva marca

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia
Últimas noticias de Deportes

Renombrarán el Estadio Único y Tapia confirmó que "buscará que sea sede del Mundial en 2030"

La Reserva de Gimnasia cayó 2 a 1 ante Platense en el cierre de la fase regular

Gimnasia y una nueva intimación para pagar los sueldos de septiembre a los empleados

Messi no confirma su participación en el Mundial: "Lo evaluaré día a día, sería extraordinario estar"
Espectáculos
La palabra de Cristian Castro, acusado de golpear a su madre: “Hubo fricciones, fue difícil”
Nico Occhiato en guerra con Migue Granados por el streaming: “Lo expuse porque me ensuciaba a mí”
Robertito Funes Ugarte le respondió a Nancy Pazos: "Nunca sufrí las cosas que dice esta señora"
Yanina Latorre cruzó con todo a Laura Ubfal en vivo: “Detestas todo lo que es lindo y joven”
Brancatelli contó todo sobre su relación con Elbusto y se filtró el audio: “Con Cecilia hace años no me pasa”
Política y Economía
La Corte dejó firme dos condenas contra Moreno y quedó inhabilitó para ejercer cargos públicos
Reforma laboral, Presupuesto y Tributaria: el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias
Para el Indec, los salarios se ubicaron por encima de la inflación en septiembre
La Justicia Electoral empieza el escrutinio definitivo y la atención se centra en las provincias con márgenes ajustados
Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo Canciller
La Ciudad
Firmaron un convenio para construir 60 viviendas en Villa Garibaldi
Los Hornos se prepara para una tarde de Halloween con los más chicos como protagonistas
Con un karting fabricado en la escuela, alumnos de Ensenada competirán en el TEC 1 Eco Racer
Cartonazo vacante | El pozo salta a $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
“Una trampa mortal” en Melchor Romero
Policiales
Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá
VIDEO. Otro choque en la esquina más peligrosa de La Plata: “Es el quinto del año”
"Explotó en llanto": declaró en el juicio oral la joven que acusa por abuso a Diego García, el ex futbolista de Estudiantes
Encontraron muerto a Nicolás Duarte: su cuerpo apareció en un arroyo
El caso del diputado platense internado en Punta Cana llegó a la Suprema Corte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla