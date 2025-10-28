Con un regreso esperado, Estudiantes se prepara para recibir a Boca

Renombrarán el Estadio Único y Tapia confirmó que "buscará que sea sede del Mundial en 2030"
Megaoperativo contra el Comando Vermelho y 60 muertos : claves para entender que pasa en Río de Janeiro
Cartonazo vacante | El pozo salta a $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Reforma laboral, Presupuesto y Tributaria: el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias
Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia
VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses
Brancatelli contó todo sobre su relación con Elbusto y se filtró el audio: “Con Cecilia hace años no me pasa”
Firmaron un convenio para construir 60 viviendas en Villa Garibaldi
Boletos de micros más caros en La Plata y el AMBA desde noviembre: a cuánto se irá el boleto
Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto
La Justicia Electoral empieza el escrutinio definitivo y la atención se centra en las provincias con márgenes ajustados
Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez subió y quedó rozando los $1.500
"Explotó en llanto": declaró en el juicio oral la joven que acusa por abuso a Diego García, el ex futbolista de Estudiantes
Con un karting fabricado en la escuela, alumnos de Ensenada competirán en el TEC 1 Eco Racer
Encontraron muerto a Nicolás Duarte: su cuerpo apareció en un arroyo
El caso del diputado platense internado en Punta Cana llegó a la Suprema Corte
Los Hornos se prepara para una tarde de Halloween con los más chicos como protagonistas
La palabra de Cristian Castro, acusado de golpear a su madre: “Hubo fricciones, fue difícil”
Gimnasia y una nueva intimación para pagar los sueldos de septiembre a los empleados
Acerías Berisso: tras la conciliación obligatoria, debían volver a trabajar pero "nunca les abrieron"
VIDEO. Otro choque en la esquina más peligrosa de La Plata: “Es el quinto del año”
Para el Indec, los salarios se ubicaron por encima de la inflación en septiembre
Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ
La Corte dejó firme dos condenas contra Moreno y quedó inhabilitó para ejercer cargos públicos
Hallan a una mujer inconsciente y con graves quemaduras en su cuerpo en Berisso
Último día para presentar reclamos por las elecciones del domingo: cuándo arranca el escrutinio definitivo en La Plata
VIDEO. Quemacoches en La Plata: temor en Zona Norte por incendios de autos durante esta madrugada
Yanina Latorre cruzó con todo a Laura Ubfal en vivo: “Detestas todo lo que es lindo y joven”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Estudiantes tiene en mente el partido contra Boca, que será clave para ambos en sus luchas por asegurarse un lugar en las copas Libertadores y Sudamericana antes de que se termine la temporada.
Tal como informaba este medio era una semana clave para que Eduardo Domínguez pueda evaluar a sus jugadores lesionados pensando en variantes para armar un equipo que pueda ser bien competitivo y tenga variantes de cara a lo que se avecina.
La principal novedad es que Joaquín Tobio Burgos está en condiciones de ser tenido en cuenta para ser una alternativa. Por eso se especula que podría ocupar un lugar en el banco de los suplentes y después de más de cinco meses estar junto a sus compañeros adentro de una cancha de fútbol.
El juvenil de Chascomús sufrió una extraña lesión ósea en la pelvis: una fractura por estrés que lo marginó del torneo pasado, la Copa Libertadores y casi todo el Clausura. Se le hizo mucho más largo de lo imaginado al pibe que había sido una pieza clave en el equipo, con buenas actuaciones y goles importantes. Pero esa lesión le hizo perder terreno.
Estuvo entrenándose a la par y pudo ir al banco en el clásico pero finalmente el entrenador decidió esperar dos semanas más antes de sentarlo en el banco. El domingo contra el Xeneize podría retomar su camino.
Tambíén se entrenó a la par de sus compañeros Leandro González Pirez quien dejó atrás una lesión muscular grado 3 justo en el partido como local ante River que lo marginó de la serie contra Flamengo y una importante parte en el campeonato. De todos modos, como Tobio Burgos en la previa de clásico, no tiene chances de ocupar un lugar en el banco de los suplentes. El mismo caso aplica para Lucas Alario, ya recuperado pero sin posibilidades de sumarse al equipo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí