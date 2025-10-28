Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales

"Explotó en llanto": declaró en el juicio oral la joven que acusa por abuso a Diego García, el ex futbolista de Estudiantes

"Explotó en llanto": declaró en el juicio oral la joven que acusa por abuso a Diego García, el ex futbolista de Estudiantes
28 de Octubre de 2025 | 17:57

Escuchar esta nota

Este martes inició el debate oral contra el exfutbolista Diego García, conocido como “El Demonio”, imputado por abuso sexual con acceso carnal contra una joven exdeportista del club Estudiantes. 

El hecho que da lugar al proceso habría ocurrido durante una reunión en una casaquinta del barrio El Rodeo, donde la denunciante afirma que García la agredió físicamente y luego la violó en un baño del lugar. 

Detalles del trámite judicial

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral Criminal V de La Plata, a cargo del juez Ezequiel Medrano. La Fiscalía está representada por el fiscal Lucas Domsky y la joven está asistida por el abogado particular damnificado Marcelo Peña. La defensa de García está a cargo del letrado Diego Bandín. 

De lo que puso saber de la jornada de hoy, la joven "explotó en llanto cuando tuvo que describir la mecánica previa al abuso y la descripción del golpe en el pómulo producto del forcejeo contra la pared". 

La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó previamente un pedido de sobreseimiento de García y validó la elevación del caso a juicio oral, reconociendo la credibilidad del relato de la denunciante y de las pericias médicas incorporadas. 

LE PUEDE INTERESAR

Encontraron muerto a Nicolás Duarte: su cuerpo apareció en un arroyo

LE PUEDE INTERESAR

El caso del diputado platense internado en Punta Cana llegó a la Suprema Corte

Testigos clave y presión mediática

En la lista de testigos figuran, entre otros, varios futbolistas que estaban presentes esa noche, del plantel de Estudiantes: nombres como Nazareno Colombo, Darío Sarmiento, Enzo Kalinski y otros doce jugadores. Ellos declararán bajo juramento ante el tribunal. 

La denunciante manifestó en redes sociales que decidió desvincularse del club al sentirse desprotegida. 

El juicio decidirá si García debe afrontar una condena de cumplimiento efectivo por el delito que se le imputa. El caso se desarrolla tras cuatro años de investigación y cuenta con fuerte visibilidad pública. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

Las caras de Máximo durante el discurso de Kicillof

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

El Barba está listo para superar una nueva marca

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Boletos de micros más caros en La Plata y el AMBA desde noviembre: a cuánto se irá el boleto
Últimas noticias de Policiales

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

VIDEO. Otro choque en la esquina más peligrosa de La Plata: “Es el quinto del año”

Encontraron muerto a Nicolás Duarte: su cuerpo apareció en un arroyo

El caso del diputado platense internado en Punta Cana llegó a la Suprema Corte
La Ciudad
Con un karting fabricado en la escuela, alumnos de Ensenada competirán en el TEC 1 Eco Racer
Cartonazo vacante | El pozo salta a $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
“Una trampa mortal” en Melchor Romero
Boletos de micros más caros en La Plata y el AMBA desde noviembre: a cuánto se irá el boleto
Acerías Berisso: tras la conciliación obligatoria, debían volver a trabajar pero "nunca les abrieron"
Deportes
Gimnasia y una nueva intimación para pagar los sueldos de septiembre a los empleados
Messi no confirma su participación en el Mundial: "Lo evaluaré día a día, sería extraordinario estar"
Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos
“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River
Información General
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
Espectáculos
Nico Occhiato en guerra con Migue Granados por el streaming: “Lo expuse porque me ensuciaba a mí”
Robertito Funes Ugarte le respondió a Nancy Pazos: "Nunca sufrí las cosas que dice esta señora"
Yanina Latorre cruzó con todo a Laura Ubfal en vivo: “Detestas todo lo que es lindo y joven”
Brancatelli contó todo sobre su relación con Elbusto y se filtró el audio: “Con Cecilia hace años no me pasa”
La descubrieron: María Fernanda Callejón tendría un nuevo amor, la vieron a los besos en un bar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla