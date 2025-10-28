"Explotó en llanto": declaró en el juicio oral la joven que acusa por abuso a Diego García, el ex futbolista de Estudiantes

Este martes inició el debate oral contra el exfutbolista Diego García, conocido como “El Demonio”, imputado por abuso sexual con acceso carnal contra una joven exdeportista del club Estudiantes.

El hecho que da lugar al proceso habría ocurrido durante una reunión en una casaquinta del barrio El Rodeo, donde la denunciante afirma que García la agredió físicamente y luego la violó en un baño del lugar.

Detalles del trámite judicial

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral Criminal V de La Plata, a cargo del juez Ezequiel Medrano. La Fiscalía está representada por el fiscal Lucas Domsky y la joven está asistida por el abogado particular damnificado Marcelo Peña. La defensa de García está a cargo del letrado Diego Bandín.

De lo que puso saber de la jornada de hoy, la joven "explotó en llanto cuando tuvo que describir la mecánica previa al abuso y la descripción del golpe en el pómulo producto del forcejeo contra la pared".

La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó previamente un pedido de sobreseimiento de García y validó la elevación del caso a juicio oral, reconociendo la credibilidad del relato de la denunciante y de las pericias médicas incorporadas.

Testigos clave y presión mediática

En la lista de testigos figuran, entre otros, varios futbolistas que estaban presentes esa noche, del plantel de Estudiantes: nombres como Nazareno Colombo, Darío Sarmiento, Enzo Kalinski y otros doce jugadores. Ellos declararán bajo juramento ante el tribunal.

La denunciante manifestó en redes sociales que decidió desvincularse del club al sentirse desprotegida.

El juicio decidirá si García debe afrontar una condena de cumplimiento efectivo por el delito que se le imputa. El caso se desarrolla tras cuatro años de investigación y cuenta con fuerte visibilidad pública.