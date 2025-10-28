VIDEO. Otro choque en la esquina más peligrosa de La Plata: “Es el quinto del año”

Un nuevo choque en una esquina de Villa Elvira se convierte en el quinto del año y los vecinos reclaman mayor seguridad para la zona. Ocurrió en 4 y 73 de la localidad platense y los involucrados son una camioneta Peugeot Partner gris y un Volkswagen Gol Trend negro.

Según indicaron los vecinos a Diario EL DIA, la calle 4 “es una pista de carreras y, al no tener ni una loma de burro, nunca paran”. “Los que vienen por 73 tampoco frenan, es todo una joda”, sumaron.

Como se puede ver en las imágenes, ni quienes circulan por calle 4 ni los que lo hacen por calle 73 llegan a observar si del otro lado viene alguien, provocando lo que es “el quinto o sexto choque en lo que va del año”.

El conductor de la camioneta resultó golpeado en la cintura pero sin lesiones graves mientras que el del auto no registró dolencias. Los frentistas se muestran indignados por el “descontrol” de la cuadra, más aún teniendo en cuenta que a una cuadra hay dos instituciones educativas y hay menores circulando en horas pico por la zona: “Algún día va a ser un desastre”.