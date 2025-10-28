Nico Occhiato en guerra con Migue Granados por el streaming: “Lo expuse porque me ensuciaba a mí”

Río de Janeiro, en “guerra”: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
El conductor y empresario Nico Occhiato salió al cruce de la contraparte de su streaming, sostuvo que lo expuso “porque me ensuciaba a mí”, en el marcó de un conflicto que se desató por el anuncio de las ternas de los Premios Martín Fierro de Streaming.
El altercado inició tras una publicación que desató la bronca de Occhiato: “Todos los canales de streaming más vistos difundirán las ternas de los Martín Fierro del Streaming en forma simultánea, excepto Luzu, que hasta el viernes no había decidido qué hacer".
Así que el ex conductor de La Voz respondió con un nuevo posteo: “Una vez más esta cuenta jugando sucio para dejarnos mal parados. Recién hoy sábado nos llegó un mensaje contando la idea y respondimos que el lunes lo veíamos y dábamos una respuesta. Al rato 'casualmente' salen con esta noticia, jaja qué raro todo. Buen sábado".
En la misma publicación adjuntó una captura de pantalla del mensaje recibido por su productor: “Hola Guido, buen sábado. Estamos contactando a los directores artísticos de los distintos canales para ver si quieren participar del anuncio de 4 ternas del MF del streaming el miércoles a las 13 horas. Ya tenemos el ok de casi todos. La idea es hacerlo al mismo tiempo para que sea algo en conjunto de todos”.
“Perdón que te joda un sábado. Te escribo ahora porque lo iba a dejar para el lunes pero como ya algunos pusieron algo en Twitter no quiero que se genere un malentendido y sepan que queremos sean parte de esto”, concluía el texto.
Por su parte, Nicolás sostuvo: “Fue raro porque se lo habían comunicado a todos, lo habían difundido en redes y a mí me avisaron recién a las 14 horas, cuando iba a estar con mi familia y amigos”. En línea, añadió que él también recibió la comunicación de manera directa: “Me escribió Grego Rosello, aparte, que labura en Telefe y me pidió eso. Le dije que el lunes lo veía en cuanto llegue a la oficina y le respondía”.
“Quería exponer eso, que me avisó un sábado a las dos de la tarde. Después dijeron en redes sociales que desde el streaming no habían respondido. No es que no contesté, sino que me acabo de enterar de la situación”, continuó.
“Lo expuse porque sino me ensuciaba a mí. La idea nunca fue no colaborar, si ya arrancan así, me parece una cagada porque me deja mal parado. Justo se olvidaron de nosotros cuando ya les habían avisado a todos”, sostuvo Occhiato.
Asimismo, demostró su enojo con su contraparte: “No hay ánimo de tirar mala onda, sólo exponer esta situación. No volvería a responderle a alguien de Olga porque se portaron mal. No hablo con Migue -Granados-, no conversé con él, no le contesto y no hablamos hace como un año. Si lo veo, uno es educado ¿Cómo no voy a saludar? Obviamente”.
