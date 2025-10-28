Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Yanina Latorre cruzó con todo a Laura Ubfal en vivo: “Detestas todo lo que es lindo y joven”
28 de Octubre de 2025 | 16:15

Una vez más, hubo un tenso momento entre Yanina Latorre y Laura Ubfal, quienes se enfrentaron en plena transmisión por una diferencia de opiniones sobre la boda de Eugenia De Martino y Diego “Peque” Schwartzman.

Mientras Matilda Blanco comentaba los looks de los invitados y destacaba la elegancia del evento, Ubfal interrumpió con una observación que encendió la discusión: “Un poco desparejos el novio y la novia. Separados me encantan”, dijo la periodista, generando la reacción inmediata de Yanina.

Con su habitual frontalidad, Latorre no se contuvo y lanzó: “¡No te viene bien nada, Laura! Odias a la gente joven”. La tensión aumentó cuando Yanina insistió en su reclamo: “Él está bárbaro, Laura, sos insoportable”, remarcó con fastidio.

En ese momento, Ángel de Brito intentó mediar y calmar los ánimos: “Estás obsesionada con Laura. Dejala opinar, si ella piensa que están disparejos, es su opinión”, intervino el conductor entre risas. Pero Yanina redobló la apuesta y sostuvo su teoría: “Sí, porque es una contrera. Todo lo que es lindo y joven, lo detesta.”

Ubfal, fiel a su estilo, no se quedó callada y se defendió con firmeza: “Ellos son divinos, pero parece que fueron a dos casamientos distintos”. En medio del cruce, Matilda Blanco trató de recuperar la conversación sobre los looks y pidió que la dejaran continuar: “Me siento muy interrumpida, disfrutemos de ese momento. Para estar fabulosa hay que saber elegir”, cerró la asesora de moda, entre risas nerviosas.

