La palabra de Cristian Castro, acusado de golpear a su madre: “Hubo fricciones, fue difícil”

Cartonazo vacante | El pozo salta a $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia
Río de Janeiro, en “guerra”: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
Renombrarán el Estadio Único y Tapia confirmó que "buscará que sea sede del Mundial en 2030"
VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses
Boletos de micros más caros en La Plata y el AMBA desde noviembre: a cuánto se irá el boleto
Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto
Reforma laboral, Presupuesto y Tributaria: el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias
La Justicia Electoral empieza el escrutinio definitivo y la atención se centra en las provincias con márgenes ajustados
Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez subió y quedó rozando los $1.500
"Explotó en llanto": declaró en el juicio oral la joven que acusa por abuso a Diego García, el ex futbolista de Estudiantes
Con un karting fabricado en la escuela, alumnos de Ensenada competirán en el TEC 1 Eco Racer
Encontraron muerto a Nicolás Duarte: su cuerpo apareció en un arroyo
El caso del diputado platense internado en Punta Cana llegó a la Suprema Corte
Gimnasia y una nueva intimación para pagar los sueldos de septiembre a los empleados
Acerías Berisso: tras la conciliación obligatoria, debían volver a trabajar pero "nunca les abrieron"
VIDEO. Otro choque en la esquina más peligrosa de La Plata: “Es el quinto del año”
Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ
La Corte dejó firme dos condenas contra Moreno y quedó inhabilitó para ejercer cargos públicos
Hallan a una mujer inconsciente y con graves quemaduras en su cuerpo en Berisso
Último día para presentar reclamos por las elecciones del domingo: cuándo arranca el escrutinio definitivo en La Plata
VIDEO. Quemacoches en La Plata: temor en Zona Norte por incendios de autos durante esta madrugada
Brancatelli contó todo sobre su relación con Elbusto y se filtró el audio: “Con Cecilia hace años no me pasa”
Yanina Latorre cruzó con todo a Laura Ubfal en vivo: “Detestas todo lo que es lindo y joven”
Robertito Funes Ugarte le respondió a Nancy Pazos: "Nunca sufrí las cosas que dice esta señora"
VIDEO.- El drama del club de La Plata que sufrió una decena robos en lo que va del año
Tren Roca: una falla técnica complicó esta mañana a los pasajeros del ramal La Plata
Nico Occhiato en guerra con Migue Granados por el streaming: “Lo expuse porque me ensuciaba a mí”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En plena preparación de su show en Córdoba, Cristian Castro rompió el silencio y habló sobre las recientes versiones que lo involucran en un supuesto episodio de violencia hacia su madre, Verónica Castro.
El cantante se mostró sorprendido por la reaparición del tema y aclaró cómo fueron realmente los hechos: “Vamos a quedarnos todo el mes en Córdoba, quiero preparar bien el show. Estuve con mi vieja, gracias a Dios”, comenzó diciendo el artista, al ser consultado por su vínculo actual con la reconocida actriz mexicana.
Castro reconoció que hubo momentos de tensión familiar en el pasado, pero desmintió categóricamente haber agredido físicamente a su madre: “No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. Ella no estaba de acuerdo con mi matrimonio y discutimos. La situación que vivimos juntos fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes y hubo malas palabras, pero para nada golpes. Nunca golpearía a mi madre”.
El cantante también habló desde un costado más emocional y remarcó la importancia de su madre en su vida: “Tuve varias fricciones con mi vieja, pero mi mamá representa algo muy grande para mí, y yo para ella”, afirmó con tono reflexivo, buscando poner fin a las especulaciones que circularon en los medios mexicanos y argentinos.
Instalado en Córdoba, Cristian Castro se encuentra trabajando en los ensayos de su nueva gira y aseguró que atraviesa una etapa de equilibrio y gratitud. “Quiero preparar bien el show, disfrutar este momento y seguir haciendo lo que más amo”, expresó el intérprete de Azul, dejando atrás las polémicas para enfocarse en su regreso artístico.
Con esta declaración, el cantante intentó cerrar un capítulo mediático que lo persigue desde hace años y reafirmó su cariño y respeto por Verónica Castro, una de las figuras más queridas del espectáculo latinoamericano.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí