Espectáculos

La palabra de Cristian Castro, acusado de golpear a su madre: “Hubo fricciones, fue difícil”

28 de Octubre de 2025 | 19:33

En plena preparación de su show en Córdoba, Cristian Castro rompió el silencio y habló sobre las recientes versiones que lo involucran en un supuesto episodio de violencia hacia su madre, Verónica Castro.

El cantante se mostró sorprendido por la reaparición del tema y aclaró cómo fueron realmente los hechos: “Vamos a quedarnos todo el mes en Córdoba, quiero preparar bien el show. Estuve con mi vieja, gracias a Dios”, comenzó diciendo el artista, al ser consultado por su vínculo actual con la reconocida actriz mexicana.

Castro reconoció que hubo momentos de tensión familiar en el pasado, pero desmintió categóricamente haber agredido físicamente a su madre: “No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. Ella no estaba de acuerdo con mi matrimonio y discutimos. La situación que vivimos juntos fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes y hubo malas palabras, pero para nada golpes. Nunca golpearía a mi madre”.

El cantante también habló desde un costado más emocional y remarcó la importancia de su madre en su vida: “Tuve varias fricciones con mi vieja, pero mi mamá representa algo muy grande para mí, y yo para ella”, afirmó con tono reflexivo, buscando poner fin a las especulaciones que circularon en los medios mexicanos y argentinos.

Instalado en Córdoba, Cristian Castro se encuentra trabajando en los ensayos de su nueva gira y aseguró que atraviesa una etapa de equilibrio y gratitud. “Quiero preparar bien el show, disfrutar este momento y seguir haciendo lo que más amo”, expresó el intérprete de Azul, dejando atrás las polémicas para enfocarse en su regreso artístico.

Con esta declaración, el cantante intentó cerrar un capítulo mediático que lo persigue desde hace años y reafirmó su cariño y respeto por Verónica Castro, una de las figuras más queridas del espectáculo latinoamericano.

 

