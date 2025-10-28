Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Encontraron muerto a Nicolás Duarte: su cuerpo apareció en un arroyo

Encontraron muerto a Nicolás Duarte: su cuerpo apareció en un arroyo
28 de Octubre de 2025 | 17:52

Escuchar esta nota

Nicolás Duarte, el joven de 18 años que había desaparecido luego de retirarse de un boliche en el partido bonaerense de Ezeiza, fue hallado muerto esta tarde en un arroyo, según indicaron fuentes oficiales.

Buzos tácticos de la Policía de la provincia de Buenos Aires encontraron el cadáver sumergido en el cauce del arroyo Aguirre, a unos 120 metros del puente donde cayó, informaron fuentes policiales.

Los padres y familiares de la víctima habían realizados cortes de calle para reclamar su aparición con vida, mientras se llevaban a cabo los rastrillajes y la búsqueda.

El damnificado se había extraviado el sábado 25 de mayo cuando concurrió al local bailable Egipto, ubicado en la localidad de Tristán Suárez: ese día, cerca de la 1:00 se pidió un auto de aplicación y se dirigió hasta el lugar, donde estuvo unas horas hasta que pasadas las 4:00 los patovicas lo sacaron, por lo que emprendió la vuelta a su casa caminando.

