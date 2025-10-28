Diego Brancatelli confesó todo sobre su relación con Luciana Elbusto y se filtró el audio: “Con Cecilia hace años no me pasa”

El periodista Diego Brancatelli vuelve a estar en el centro de la escena mediática, ya que en las últimas horas se filtró un audio que le habría enviado a Luciana Elbusto, periodista y conductora, antes de separarse de Cecilia Insinga, con quien compartía pareja desde hace varios años.

En el mensaje, Brancatelli expresa sus sentimientos con un tono íntimo y sorprendentemente vulnerable: “Vi una historia tuya que dice, bueno, desde editorial Atlanta, y por dentro digo: ‘¡La p… madre, fue a la editorial y no me dijo nada!’. Yo pude haber ido con tiempo. Ahí dije: listo, no me quiere ni ver, porque si va a la editorial y ni me avisa, ya está. Es hermosa, buena onda, quedamos bien, pero no quiere ni verme”, se escucha decir.

El periodista continúa describiendo cómo se sintió al ver una entrevista de Elbusto, reconociendo un malestar que no experimentaba hacía años: “En la historia estaba el enlace del programa y me lo puse a ver. Cuando vi la nota con él, había cada comentario, cada cruce de miradas, cada anécdota… era una puñalada al corazón. Hace un montón que no me pasa esto”.

En otro tramo del audio que dieron a conocer en Lape Club Social, Brancatelli reconoce que esos sentimientos no eran habituales en él y los compara con su relación anterior: “Yo con Cecilia soy cero celoso, nunca hubo situaciones que me produzcan esto. Hace como 12 años que no me pasa esto en el pecho”.

Las palabras del periodista sorprendieron a sus seguidores, ya que revelan una conexión emocional fuerte con la destinataria del mensaje, justo en el período previo a su separación.

Brancatelli y Cecilia Insinga formaban una de las parejas más estables del ambiente televisivo. En paralelo, crecieron los rumores que vinculaban al periodista con Elbusto, aunque ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas sobre el tema.