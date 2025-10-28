Cartonazo vacante | El pozo salta a $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
El Súper Cartonazo que se jugó esta semana semana por un pozo de $6.000.000 quedó vacante y la semana que viene el pozo se estira hasta $8.000.000!!!
Pero además está la chance de ganar $300.000 por la línea y un auto 0Km o $20.000.000 si se presentan 5 cupones que se publican los domingos.
De esta manera, el pozo principal del juego, pasa a tener 8.000.000 de pesos en la jugada que comienza el próximo jueves con la entrega de los cartones junto a la edición impresa de EL DIA. En tanto que sigue vigente la posibilidad de ganar un auto Renault Kwid 0 KM o 20.0000.000 de pesos.
Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes hasta el martes se publican los números (del 00 al 89 y sin repeticiones) en la edición impresa de EL DIA, como así también en la edición digital (eldia.com). Si logran sumar 15 aciertos se transforman en ganador del juego.
LA POSIBILIDAD DEL AUTO
Si el ganador presenta el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que ya se publican desde el mes pasado los domingos en el diario EL DIA, podrá elegir entre un auto cero kilómetro (Renault modelo Kwid Zen 1.0 L.) u optar por $20.000.000.
LE PUEDE INTERESAR
“Una trampa mortal” en Melchor Romero
En caso que al mismo tiempo se presenten dos o más ganadores del pozo principal con los cinco cupones, se repartirán el pozo de 20 millones de pesos.
El pozo récord del Súper Cartonazo llegó a sumar 10.000.000 de pesos, premio que fue ganado por dos lectores, que se llevaron 5.000.000 de pesos cada uno, en los primeros días de septiembre.
Los ganadores de los pozos millonarios del Súper Cartonazo aseguraron que con esos premios planificaron viajes, reparaciones o remodelaciones en sus viviendas, cumplir con compromisos, y algunos también lo utilizaron para ahorrar, entre otros destinos que difundieron los afortunados lectores.
