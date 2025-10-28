Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

Con un karting fabricado en la escuela, alumnos de Ensenada competirán en el TEC 1 Eco Racer

Con un karting fabricado en la escuela, alumnos de Ensenada competirán en el TEC 1 Eco Racer
28 de Octubre de 2025 | 18:17

Escuchar esta nota

La Escuela Técnica Nº 1 de Ensenada será una de las instituciones participantes del evento denominado TEC 1 Eco Racer, una competencia de karting organizada por YPF que se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre en el autódromo de Concepción del Uruguay. 

El equipo de alumnos de último año será responsable íntegramente del vehículo: desde su construcción hasta la conducción. Además, el Municipio colaborará con el traslado del karting y atenderá los pedidos logísticos que solicitó la institución. 

La comunidad educativa y vecinos pueden colaborar para que el equipo escale posiciones en la grilla de partida: se invita a ingresar al enlace compartido por la escuela y dar “me gusta” a la imagen número 35. 

La Técnica nro. 1 se integra al grupo de escuelas seleccionadas de provincias como Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y Salta, que participarán en el concurso. La participación en el TEC 1 Eco Racer es rigurosa, dado que cada equipo debe presentarse con un vehículo construido y manejado por los propios estudiantes. Los alumnos no solo se encargan de la construcción, sino también de la parte mecánica de la unidad durante la competencia.

Más allá de la experiencia competitiva, el concurso ofrece importantes incentivos educativos. La Fundación YPF otorgará becas a los 23 equipos ganadores, siguiendo el orden de mérito del concurso.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

"Bomba de frío" en La Plata: tras una térmica por debajo de 3ºC , cómo sigue el tiempo

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

Las caras de Máximo durante el discurso de Kicillof

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ

El Barba está listo para superar una nueva marca

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Boletos de micros más caros en La Plata y el AMBA desde noviembre: a cuánto se irá el boleto
Últimas noticias de La Ciudad

Cartonazo vacante | El pozo salta a $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

“Una trampa mortal” en Melchor Romero

Boletos de micros más caros en La Plata y el AMBA desde noviembre: a cuánto se irá el boleto

Acerías Berisso: tras la conciliación obligatoria, debían volver a trabajar pero "nunca les abrieron"
Deportes
Gimnasia y una nueva intimación para pagar los sueldos de septiembre a los empleados
Messi no confirma su participación en el Mundial: "Lo evaluaré día a día, sería extraordinario estar"
Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos
“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River
Información General
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
Policiales
Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá
VIDEO. Otro choque en la esquina más peligrosa de La Plata: “Es el quinto del año”
"Explotó en llanto": declaró en el juicio oral la joven que acusa por abuso a Diego García, el ex futbolista de Estudiantes
Encontraron muerto a Nicolás Duarte: su cuerpo apareció en un arroyo
El caso del diputado platense internado en Punta Cana llegó a la Suprema Corte
Espectáculos
Nico Occhiato en guerra con Migue Granados por el streaming: “Lo expuse porque me ensuciaba a mí”
Robertito Funes Ugarte le respondió a Nancy Pazos: "Nunca sufrí las cosas que dice esta señora"
Yanina Latorre cruzó con todo a Laura Ubfal en vivo: “Detestas todo lo que es lindo y joven”
Brancatelli contó todo sobre su relación con Elbusto y se filtró el audio: “Con Cecilia hace años no me pasa”
La descubrieron: María Fernanda Callejón tendría un nuevo amor, la vieron a los besos en un bar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla