Con un karting fabricado en la escuela, alumnos de Ensenada competirán en el TEC 1 Eco Racer

La Escuela Técnica Nº 1 de Ensenada será una de las instituciones participantes del evento denominado TEC 1 Eco Racer, una competencia de karting organizada por YPF que se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre en el autódromo de Concepción del Uruguay.

El equipo de alumnos de último año será responsable íntegramente del vehículo: desde su construcción hasta la conducción. Además, el Municipio colaborará con el traslado del karting y atenderá los pedidos logísticos que solicitó la institución.

La comunidad educativa y vecinos pueden colaborar para que el equipo escale posiciones en la grilla de partida: se invita a ingresar al enlace compartido por la escuela y dar “me gusta” a la imagen número 35.

La Técnica nro. 1 se integra al grupo de escuelas seleccionadas de provincias como Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y Salta, que participarán en el concurso. La participación en el TEC 1 Eco Racer es rigurosa, dado que cada equipo debe presentarse con un vehículo construido y manejado por los propios estudiantes. Los alumnos no solo se encargan de la construcción, sino también de la parte mecánica de la unidad durante la competencia.

Más allá de la experiencia competitiva, el concurso ofrece importantes incentivos educativos. La Fundación YPF otorgará becas a los 23 equipos ganadores, siguiendo el orden de mérito del concurso.