Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Un trágico incendio tuvo lugar en las últimas horas en Los Hornos, donde falleció una joven y su padre. Ocurrió en 132 entre 83 y 84 e intervino personal de la Comisaría 3ª y bomberos.

Un llamado al 911 alertó sobre un incendio en la calles mencionadas, donde se hizo presente un Comando de Patrullas. Allí se entrevistaron con el dueño de la propiedad, quién indicó que alquilaba la casa a las víctimas fatales.

A su vez, aseguró desconocer los motivos del incendio. Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Azcona, de 49 años, y Brisa Azcona, de 19 años.

Según las primeras pericias, todo apunta a que habría sido un desperfecto eléctrico el que causó el fuego. La causa se caratuló como “Averiguación causales de muerte”.



