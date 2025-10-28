Este martes, la Asociación del Fútbol Argentino llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria en el Predio Lionel Andrés Messi. Allí, el presidente Claudio Tapia dio detalles sobre los objetivos de cara al Mundial 2030, que contará con la Argentina como una de las tantas sedes.



"El Mundial del 2030 va a tener la reparación histórica de jugarse en Argentina, Uruguay y Paraguay. Cuando digo que va a ser el Mundial de la democracia, lo digo en el buen sentido... Sudamérica va a ser parte de ese Mundial, que va a reivindicar la historia del primer Mundial jugado. Vamos a ser sede compartida. Vamos a tener la posibilidad de tener el partido inaugural en nuestro país", explicó el Chiqui.

Luego, reveló que el objetivo esta puesto en lograr "un Mundial de 64 equipos", en el que los tres países previamente mencionados puedan gozar de "una fase completa". "Todos han crecido en lo edilicio. Eso habla de la salud del fútbol argentino", agregó.

En el cónclave, Tapia también congratuló los numerosos logros obtenidos por la Selección Argentina, así como el estado actual del fútbol argentino, sobre el que destacó la "federalización" y acompañó con que se juegan "10 mil partidos por fin de semana" organizados por la AFA.

Otra de las novedades radica en que el Chiqui realizó un convenio con la Provincia de Buenos Aires para el uso del estadio municipal de La Plata, que será rebautizado como "Estadio Único Diego Armando Maradona Tricampeones del Mundo".

"Se jugarán instancias definitorias de torneos de la Liga, de Copa Argentina, será la casa de algún club que deba salir de su estadio. Estamos muy felices de que tengamos un nuevo estadio para el fútbol argentino. Buscaremos que sea sede del Mundial 2030 si es que se juega una fase completa aquí", explayó el presidente de la AFA.