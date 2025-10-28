Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

Renombrarán el Estadio Único de La Plata y Tapia confirmó que "buscará que sea sede del Mundial en 2030"

Renombrarán el Estadio Único de La Plata y Tapia confirmó que "buscará que sea sede del Mundial en 2030"
28 de Octubre de 2025 | 19:04

Escuchar esta nota

Este martes, la Asociación del Fútbol Argentino llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria en el Predio Lionel Andrés Messi. Allí, el presidente Claudio Tapia dio detalles sobre los objetivos de cara al Mundial 2030, que contará con la Argentina como una de las tantas sedes.


"El Mundial del 2030 va a tener la reparación histórica de jugarse en Argentina, Uruguay y Paraguay. Cuando digo que va a ser el Mundial de la democracia, lo digo en el buen sentido... Sudamérica va a ser parte de ese Mundial, que va a reivindicar la historia del primer Mundial jugado. Vamos a ser sede compartida. Vamos a tener la posibilidad de tener el partido inaugural en nuestro país", explicó el Chiqui.

Luego, reveló que el objetivo esta puesto en lograr "un Mundial de 64 equipos", en el que los tres países previamente mencionados puedan gozar de "una fase completa". "Todos han crecido en lo edilicio. Eso habla de la salud del fútbol argentino", agregó.

En el cónclave, Tapia también congratuló los numerosos logros obtenidos por la Selección Argentina, así como el estado actual del fútbol argentino, sobre el que destacó la "federalización" y acompañó con que se juegan "10 mil partidos por fin de semana" organizados por la AFA.

Otra de las novedades radica en que el Chiqui realizó un convenio con la Provincia de Buenos Aires para el uso del estadio municipal de La Plata, que será rebautizado como "Estadio Único Diego Armando Maradona Tricampeones del Mundo".

"Se jugarán instancias definitorias de torneos de la Liga, de Copa Argentina, será la casa de algún club que deba salir de su estadio. Estamos muy felices de que tengamos un nuevo estadio para el fútbol argentino. Buscaremos que sea sede del Mundial 2030 si es que se juega una fase completa aquí", explayó el  presidente de la AFA.

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia y una nueva intimación para pagar los sueldos de septiembre a los empleados

LE PUEDE INTERESAR

Messi no confirma su participación en el Mundial: "Lo evaluaré día a día, sería extraordinario estar"
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

Las caras de Máximo durante el discurso de Kicillof

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

El Barba está listo para superar una nueva marca

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Boletos de micros más caros en La Plata y el AMBA desde noviembre: a cuánto se irá el boleto
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia y una nueva intimación para pagar los sueldos de septiembre a los empleados

Messi no confirma su participación en el Mundial: "Lo evaluaré día a día, sería extraordinario estar"

Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos

“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Espectáculos
Nico Occhiato en guerra con Migue Granados por el streaming: “Lo expuse porque me ensuciaba a mí”
Robertito Funes Ugarte le respondió a Nancy Pazos: "Nunca sufrí las cosas que dice esta señora"
Yanina Latorre cruzó con todo a Laura Ubfal en vivo: “Detestas todo lo que es lindo y joven”
Brancatelli contó todo sobre su relación con Elbusto y se filtró el audio: “Con Cecilia hace años no me pasa”
La descubrieron: María Fernanda Callejón tendría un nuevo amor, la vieron a los besos en un bar
La Ciudad
Con un karting fabricado en la escuela, alumnos de Ensenada competirán en el TEC 1 Eco Racer
Cartonazo vacante | El pozo salta a $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
“Una trampa mortal” en Melchor Romero
Boletos de micros más caros en La Plata y el AMBA desde noviembre: a cuánto se irá el boleto
Acerías Berisso: tras la conciliación obligatoria, debían volver a trabajar pero "nunca les abrieron"
Policiales
Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá
VIDEO. Otro choque en la esquina más peligrosa de La Plata: “Es el quinto del año”
"Explotó en llanto": declaró en el juicio oral la joven que acusa por abuso a Diego García, el ex futbolista de Estudiantes
Encontraron muerto a Nicolás Duarte: su cuerpo apareció en un arroyo
El caso del diputado platense internado en Punta Cana llegó a la Suprema Corte
Política y Economía
Milei le tomó juramento a Quirno como nuevo Canciller
La Justicia Electoral empieza el escrutinio definitivo y la atención se centra en las provincias con márgenes ajustados
Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo Canciller
Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto
La Corte Suprema habilitó el juicio oral por la causa Cuadernos y rechazó los últimos recursos de Cristina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla