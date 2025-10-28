Firmaron un convenio para construir 60 viviendas en La Plata

Renombrarán el Estadio Único y Tapia confirmó que "buscará que sea sede del Mundial en 2030"
El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, la Municipalidad de La Plata y la Unión Obrera Metalúrgica Argentina (UOM) firmaron un acuerdo de traspaso de tierras en las que se construirán 66 nuevas viviendas.
El acuerdo, que se llevó a cabo durante un acto que se realizó en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal de La Plata, y contó con la presencia del intendente Julio Alak, fue suscripto por la ministra Silvina Batakis y el secretario general de la seccional La Plata de la UOM, Enrique Salinas, y el secretario adjunto, Antonio “Nino” Di Tomasso.
"Este es el inicio de un nuevo proyecto de soluciones habitacionales que iniciamos con la UOM para dar respuesta a otras 66 familias dentro del Plan Buenos Aires Hábitat que lleva adelante el gobernador Kicillof y puedan cumplir el sueño de la casa propia", indicó Batakis.
El documento de la sesión del terreno explica que a partir del presente convenio, el gremio otorga al ministerio el uso sobre un lote de más de 50.000 metros cuadrados ubicado en 5 y 635 del barrio Villa Garibaldi, para que se lleve adelante la construcción de 66 unidades habitacionales.
El sindicato se compromete a realizar las tareas de preparación del terreno como el estudio de suelos, limpieza, nivelación y compactación, mientras que desde Hábitat se llevarán adelante los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para la construcción de las unidades habitacionales.
Es importante destacar que además de esta iniciativa, el organismo conducido por Batakis tiene en marcha en La Plata 175 viviendas en la localidad de Melchor Romero, donde recientemente ya se entregaron otras 21 casas con la cooperativa Los Kokitos. Además, están prontas a entregarse 58 casas en Villa Elvira y otras 50 por iniciar en Altos de San Lorenzo.
La Provincia continúa con las obras de vivienda en todo el territorio; son 8 mil casas en marcha con recursos propios a través del Plan Buenos AIres Hábitat y en vías de completar otras 897 paralizadas por Nación con alto grado de avance.
Para comentar suscribite haciendo click aquí