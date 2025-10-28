Caso Cecilia Strzyzowski: el defensor de Emerenciano Sena dijo que Marcela Acuña “hace cualquiera”

Reforma laboral, Presupuesto y Tributaria: el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias
Reforma laboral, Presupuesto y Tributaria: el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias
El juicio contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que desapareció hace más de dos años y cuyo cuerpo aún no fue hallado, comenzó hoy con el proceso de selección de jurados, al tiempo que el defensor de Emerenciano acusó a Marcela Acuña de “hacer cualquiera”.
Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena, sostuvo que durante la primera jornada del debate “se dispensaron 40 jurados”, por lo que la selección continuará este martes: “Son 12 titulares y cuatro suplentes”. El letrado, conocido por representar a Antonio Benítez (uno de los acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña), apuntó contra Marcela Acuña -esposa de su cliente- porque quiere “hacer la suya”:
“Hay que ver como va la prueba y como va ella porque quiere hacer cualquiera”. “No hace caso”, insistió Osuna sobre la imputada en el crimen de Cecilia. En este sentido, resaltó que “quiere que empiece y termine” el juicio “así sale Emerenciano nomás”.
El dirigente piquetero y la abogada están sindicados como partícipes necesarios por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El hijo del matrimonio, César, ex pareja de la víctima, está procesado por el delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González llegan a juicio por el delito de encubrimiento agravado.
El 2 de junio de 2023, Cecilia concurrió hasta la vivienda de sus suegros para encontrarse con su esposo, donde una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida y esa fue la última vez que se la vio con vida.
Aunque el cuerpo de la joven todavía no fue hallado, los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron su cuerpo hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.
Durante la pesquisa se hallaron diversos elementos de importancia como, por ejemplo, el anillo de compromiso de la víctima, un dije, fotos y hasta 16 dentarios que, tras el análisis, se comprobó que pertenecen a Cecilia.
A su vez, otro de los puntos influyentes de la causa es que se descubrió un acta de divorcio firmado cuatro días después de contraer matrimonio. Aun así, luego de las pericias se determinó que la firma de separación por parte de la víctima era falsa.
Se supo que Acuña no aceptaba la relación de su hijo con Cecilia, por lo que creen que todo el plan estuvo ligado a deshacerse de ella. Este caso generó una ruptura política sin precedentes en Chaco debido a que Emerenciano y su esposa Marcela eran líderes piqueteros reconocidos y ligados a Jorge Capitanich, quien por ese entonces gobernaba la provincia.
