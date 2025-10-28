Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Gimnasia y una nueva intimación para pagar los sueldos de septiembre a los empleados

28 de Octubre de 2025 | 15:39

En las últimas horas, Gimasia recibió una nueva intimación por parte del Ministerio de Trabajo bonaerense a instancias del conflicto que sucede por el atraso del pago de los sueldos a los 252 empleados de la institución mens sana.

EN DESARROLLO.

