Los Hornos se prepara para una tarde de Halloween con los más chicos como protagonistas

La avenida 137, entre las calles 60 y 66, se convertirá este viernes 31 de octubre en el epicentro de un festejo muy esperado por las familias de Los Hornos: una jornada temática de Halloween pensada especialmente para los niños.

Desde las 18 hasta las 20 horas, los más chicos podrán recorrer disfrazados los comercios de la zona y participar del clásico “dulce o truco”, en un circuito organizado junto a los comerciantes locales.

La iniciativa busca promover un espacio de recreación seguro y familiar, en el corazón comercial del barrio, donde los vecinos podrán compartir una tarde distinta y celebrar en comunidad.

En los últimos años, actividades similares se replicaron en distintos puntos de la Ciudad, con una creciente adhesión de familias y comerciantes, que decoran sus vidrieras y reparten golosinas para acompañar a los más pequeños.

En esta edición, Los Hornos promete repetir la convocatoria y el entusiasmo, consolidando la propuesta como una tradición barrial que cada año suma más participantes y convierte a la avenida 137 en un paseo festivo lleno de color, risas y fantasía.

También, los amantes del ciclismo podrán vivir una "Noche de Brujas" en la pedaleada organizada por el grupo local Cicloturismo La Plata. La actividad invita a recorrer las calles disfrazados y sobre ruedas, en un circuito nocturno que unirá los principales puntos de la ciudad con un cierre en la República de los Niños.

La concentración comenzará a las 19:30, con ambientación temática, música y desfile de disfraces. Luego, desde las 20:00, la caravana partirá rumbo a Gonnet, en un recorrido apto para principiantes y pensado para que todos puedan participar: en bicicleta, rollers, skate, patinete eléctrico o caminando.