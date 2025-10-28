Renombrarán el Estadio Único y Tapia confirmó que "buscará que sea sede del Mundial en 2030"
Megaoperativo contra el Comando Vermelho y 60 muertos : claves para entender que pasa en Río de Janeiro
Cartonazo vacante | El pozo salta a $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Reforma laboral, Presupuesto y Tributaria: el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias
Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia
Con un regreso esperado, Estudiantes se prepara para recibir a Boca
Brancatelli contó todo sobre su relación con Elbusto y se filtró el audio: “Con Cecilia hace años no me pasa”
VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses
Firmaron un convenio para construir 60 viviendas en Villa Garibaldi
Boletos de micros más caros en La Plata y el AMBA desde noviembre: a cuánto se irá el boleto
Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto
La Justicia Electoral empieza el escrutinio definitivo y la atención se centra en las provincias con márgenes ajustados
Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez subió y quedó rozando los $1.500
"Explotó en llanto": declaró en el juicio oral la joven que acusa por abuso a Diego García, el ex futbolista de Estudiantes
Con un karting fabricado en la escuela, alumnos de Ensenada competirán en el TEC 1 Eco Racer
Encontraron muerto a Nicolás Duarte: su cuerpo apareció en un arroyo
El caso del diputado platense internado en Punta Cana llegó a la Suprema Corte
Los Hornos se prepara para una tarde de Halloween con los más chicos como protagonistas
La palabra de Cristian Castro, acusado de golpear a su madre: “Hubo fricciones, fue difícil”
Gimnasia y una nueva intimación para pagar los sueldos de septiembre a los empleados
Acerías Berisso: tras la conciliación obligatoria, debían volver a trabajar pero "nunca les abrieron"
VIDEO. Otro choque en la esquina más peligrosa de La Plata: “Es el quinto del año”
Para el Indec, los salarios se ubicaron por encima de la inflación en septiembre
Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ
La Corte dejó firme dos condenas contra Moreno y quedó inhabilitó para ejercer cargos públicos
Hallan a una mujer inconsciente y con graves quemaduras en su cuerpo en Berisso
Último día para presentar reclamos por las elecciones del domingo: cuándo arranca el escrutinio definitivo en La Plata
VIDEO. Quemacoches en La Plata: temor en Zona Norte por incendios de autos durante esta madrugada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La avenida 137, entre las calles 60 y 66, se convertirá este viernes 31 de octubre en el epicentro de un festejo muy esperado por las familias de Los Hornos: una jornada temática de Halloween pensada especialmente para los niños.
Desde las 18 hasta las 20 horas, los más chicos podrán recorrer disfrazados los comercios de la zona y participar del clásico “dulce o truco”, en un circuito organizado junto a los comerciantes locales.
La iniciativa busca promover un espacio de recreación seguro y familiar, en el corazón comercial del barrio, donde los vecinos podrán compartir una tarde distinta y celebrar en comunidad.
En los últimos años, actividades similares se replicaron en distintos puntos de la Ciudad, con una creciente adhesión de familias y comerciantes, que decoran sus vidrieras y reparten golosinas para acompañar a los más pequeños.
En esta edición, Los Hornos promete repetir la convocatoria y el entusiasmo, consolidando la propuesta como una tradición barrial que cada año suma más participantes y convierte a la avenida 137 en un paseo festivo lleno de color, risas y fantasía.
También, los amantes del ciclismo podrán vivir una "Noche de Brujas" en la pedaleada organizada por el grupo local Cicloturismo La Plata. La actividad invita a recorrer las calles disfrazados y sobre ruedas, en un circuito nocturno que unirá los principales puntos de la ciudad con un cierre en la República de los Niños.
LE PUEDE INTERESAR
Con un karting fabricado en la escuela, alumnos de Ensenada competirán en el TEC 1 Eco Racer
La concentración comenzará a las 19:30, con ambientación temática, música y desfile de disfraces. Luego, desde las 20:00, la caravana partirá rumbo a Gonnet, en un recorrido apto para principiantes y pensado para que todos puedan participar: en bicicleta, rollers, skate, patinete eléctrico o caminando.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí