Los Hornos se prepara para una tarde de Halloween con los más chicos como protagonistas

Los Hornos se prepara para una tarde de Halloween con los más chicos como protagonistas

28 de Octubre de 2025 | 19:42

La avenida 137, entre las calles 60 y 66, se convertirá este viernes 31 de octubre en el epicentro de un festejo muy esperado por las familias de Los Hornos: una jornada temática de Halloween pensada especialmente para los niños.

Desde las 18 hasta las 20 horas, los más chicos podrán recorrer disfrazados los comercios de la zona y participar del clásico “dulce o truco”, en un circuito organizado junto a los comerciantes locales.

La iniciativa busca promover un espacio de recreación seguro y familiar, en el corazón comercial del barrio, donde los vecinos podrán compartir una tarde distinta y celebrar en comunidad.

En los últimos años, actividades similares se replicaron en distintos puntos de la Ciudad, con una creciente adhesión de familias y comerciantes, que decoran sus vidrieras y reparten golosinas para acompañar a los más pequeños.

En esta edición, Los Hornos promete repetir la convocatoria y el entusiasmo, consolidando la propuesta como una tradición barrial que cada año suma más participantes y convierte a la avenida 137 en un paseo festivo lleno de color, risas y fantasía.

También, los amantes del ciclismo podrán vivir una "Noche de Brujas" en la pedaleada organizada por el grupo local Cicloturismo La Plata. La actividad invita a recorrer las calles disfrazados y sobre ruedas, en un circuito nocturno que unirá los principales puntos de la ciudad con un cierre en la República de los Niños.

La concentración comenzará a las 19:30, con ambientación temática, música y desfile de disfraces. Luego, desde las 20:00, la caravana partirá rumbo a Gonnet, en un recorrido apto para principiantes y pensado para que todos puedan participar: en bicicleta, rollers, skate, patinete eléctrico o caminando.

