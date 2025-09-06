Tragedia en la Autopista La Plata Buenos Aires: quién era y qué se sabe del motociclista que murió tras chocar con un camión

En la madrugada de este sábado, un motociclista perdió la vida tras un terrible accidente que involucró a un camión en la autopista Buenos Aires La Plata. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 5,7, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, cuando la moto impactó contra la parte trasera de un camión con semirremolque.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista, que circulaba a bordo de una Honda XR 250, falleció en el acto. La víctima, de unos 31 años, fue identificada como Marcos Kevin Braian.

En el lugar se llevó a cabo un operativo, que contó con la presencia del personal médico del SAME de AUBASA. La Policía Vial también trabajó en la zona para preservar el lugar del accidente, mientras que peritos realizaron las tareas correspondientes. A raíz del choque, los carriles 3 y 4 de la traza quedaron obstruidos durante varias horas.

La investigación quedó en manos de la UFI N°3 de Avellaneda, a cargo del fiscal Laborde, quien dispuso el secuestro de los vehículos y ordenó la autopsia en la Morgue Judicial. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y cuenta con la intervención de la Comisaría Tercera de Avellaneda.

El siniestro se produjo cerca del Puente Nicolás Avellaneda, en un sector donde se llevaban a cabo tareas de repavimentación, lo que podría haber incidido en el contexto del accidente. Las pericias intentarán establecer la mecánica del impacto y las responsabilidades del caso.