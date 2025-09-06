Vélez venció 2 a 0 a Central Córdoba y se consagró como campeón de la Supercopa Argentina

Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina, tras imponerse merecidamente por 2 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, en el partido disputado esta tarde aquí, en el estadio de Rosario Central.

Con dos goles de cabeza del defensor Jano Gordon, a los 5 y 41 minutos del complemento, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto logró sumar un nuevo título oficial a sus vitrinas.

Este es el segundo título del año para el equipo de Liniers, ya que anteriormente había obtenido la Supercopa Internacional tras superar a Estudiantes.

El encuentro un desarrollo parejo en la primera mitad, con situaciones claras para ambos equipos pero sin eficacia en la definición. El equipo santiagueño reclamó un posible penal por una mano en el área, mientras que Alan Aguerre, arquero de Central Córdoba, evitó la caída de su arco ante un cabezazo de Braian Romero.

La diferencia llegó en el segundo tiempo, ya que a los 5 minutos, tras un tiro libre ejecutado por Maher Carrizo, Gordon abrió el marcador con un potente cabezazo. A partir de ahí, Vélez jugó con más aplomo y aprovechó los espacios que le dejaba su rival, obligado a buscar el empate.

Pero Vélez se defendió bien, aguantó los tibios intentos de su rival y ya en el tramo final, otra vez Gordon volvió a ganar en las alturas para sentenciar el 2 a 0 definitivo.

De esta manera, Vélez se quedó con la Supercopa Argentina y cerró una jornada histórica en Rosario, donde supo mostrar solidez defensiva y eficacia en los momentos clave. Central Córdoba, en tanto, no pudo sostener la intensidad y pagó caro sus errores en el juego aéreo, mientras que el “Fortín” celebró un nuevo título en el fútbol argentino.