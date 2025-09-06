Los Tilos quiere sumar otro triunfo en el Top 12

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares
Electrodomésticos a la baja: entre las promociones y la liquidación
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna
Control de plagas urbanas: hasta $200 mil para proteger el hogar
Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires
Pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina
Milei ratificó el programa económico en EE UU y pegaba la vuelta al país
City Bell: se teme por el tránsito intenso y el mal estado de la calle 29
El funcionamiento de los servicios por la jornada electoral del domingo
La Fiesta del Inmigrante, en Berisso, promueve la donación de sangre
Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El URBA Top 12 empieza a entrar en etapa de definiciones y por eso los partidos de esta tarde son mucho más que importantes para los tres equipos platenses que están en disputa: tanto la clasificación a semifinales como evitar el último lugar estarán tomando color en la jornada de hoy.
Los Tilos, que viene de ganar el clásico del sábado pasado contra La Plata en condición de visitante será local de CUBA, rival que pese a su poderío no está en ninguna pelea y la derrota en la fecha pasada casi que lo marginó a la nada misma. Este puede ser un factor del cual el Verde agarre para poder lograr el triunfo que necesita.
Un par de cambios respecto al equipo de la semana pasada y poco más dispusieron los entrenadores Ramiro Bernal y Leandro Fioravanti: 1- Joaquín Briozzo, 2- Hipólito San Sebastián, 3- Ramiro Berardi, 4- Luciano Torboli, 5- Martín Leiva, 6- Carlos Cabano Wall, 7- Eliseo Chiavassa, 8- Bautista Gatti, 9- Marcos Albina, 10- Joaquín Tuculet, 11- Gastón Martínez, 12- Tomás Fernández Armendariz (C), 13- Alfonso López Feybli, 14- Ignacio Guichon, 15- Bautista Santamarina.
Mientras que La Plata RC, que llega golpeado por haber perdido ante Los Tilos y con algunas bajas en su pack de forwards, tendrá una visita de riesgo a Newman, el equipo que ahora marcha cuarto y no quiere resignar ese lugar de ninguna manera. Panchito Albarracín y Martín Haidar dispusieron que así salte a la cancha el equipo: 1- Ariel Del Cerro, 2- Joaquín Núñez, 3- Martín Patat, 4- Bautista Ozog, 5- Iván Kucic, 6- Martín Kneiszl, 7- Nicolás Chiappani, 8- Juan Pedro Bernasconi, 9- Martín Nanni, 10- Tomás Suárez Folch, 11- Pedro Addiechi, 12- Luciano Di Lucca, 13- Francisco Paz Rizzoli, 14- Luca Juliano, 15- Federico Sica.
En tanto que San Luis, que viene mejorando fecha a fecha pero se le están negando los resultados positivos, tendrá en Alumni como local una chance inmejorable para sumar al menos cuatro puntos. Es verdad que el último campeón tiene poderío, pero también que ya no está en la pelea salvo terminar lo más arriba posible por nombre e historia.
Para esta tarde el equipo azulgrana será casi el mismo que la semana pasada casi da la nota ante CASI: 1- Alejo García, 2- Santiago Bonavento, 3- Alexis Uvieda, 4- Lahuen Argemi, 5- Santiago Canal, 6- Nahuel Curti, 7- Matías Perisinoto, 8- Santiago Gibert, 9- Martín Aereboe (C), 10- Valentino Quattrochi, 11- Eduardo Ruesta, 12- Segundo Galán, 13- Benjamín Marban 14- Felipe Hernández, 15- Felipe Crispo.
LE PUEDE INTERESAR
Colapinto salió último y culpó al calor extremo
LE PUEDE INTERESAR
Turf - Programa y resultados
En Primera A Universitario recibirá a San Cirano desde las 15:30 y sabe que tiene la necesidad de sumar, cinco, cuatro o al menos un punto porque el rival que pelea abajo, San Albano, empezó a despertarse. Para hoy formará con 1-Lisandro Urréjola, Manuel Urban, 3- Gerónimo Lagana; 4- Emiliano German, 5- Juan Herrero Ducloux; 6- Jerónimo Almeida, 7- Agustín Marchissio, 8- Sebastián Portunato; 9- Blas Rivera Cano, 10- Patricio Cachaza; 11- Renato Grassi, 12- Lorenzo D’Onofrio, 13- Fernando Fernández, 14- Alejo Vergel; 15- Mateo Cecchi.
En Tercera División el que volverá a jugar como visitante será Albatros, que en la primera ronda cedió su localía por las inundaciones de Tiro Federal de Baradero. El Tricolor marcha puntero y además de lograr uno de los dos ascensos quiere ser campeón de la categoría. Para esta tarde la Cuca Joyce dispuso que juegue este equipo: 1- Espindola, 2 Cisneros, 3 Ardaist; 4 Nisii, 5 Toledo; 6 Buonanotte, 7 T. Bisceglia, 8 J. Bisceglia; 9 Riafrecha, 10 Santin Blanes; 11 Fariscoy, 12 Malvetti, 13 Silva, 14 Grassi Conde; 15 Burgos.
Por último en Desarrollo otro que defenderá la punta será Berisso, que desde las 15:30 estará recibiendo a Defensores de Glew, que marcha tercero. Será, sin dudas, un partido más que atractivo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí