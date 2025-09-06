Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Las cotizaciones de los mercados, minuto a minuto

Deportes |Recibe a CUBA desde las 15:30

Los Tilos quiere sumar otro triunfo en el Top 12

Los Tilos quiere sumar otro triunfo en el Top 12

Los Tilos, entonado por el triunfo ante La Plata quiere más / Archivo

6 de Septiembre de 2025 | 04:06
Edición impresa

El URBA Top 12 empieza a entrar en etapa de definiciones y por eso los partidos de esta tarde son mucho más que importantes para los tres equipos platenses que están en disputa: tanto la clasificación a semifinales como evitar el último lugar estarán tomando color en la jornada de hoy.

Los Tilos, que viene de ganar el clásico del sábado pasado contra La Plata en condición de visitante será local de CUBA, rival que pese a su poderío no está en ninguna pelea y la derrota en la fecha pasada casi que lo marginó a la nada misma. Este puede ser un factor del cual el Verde agarre para poder lograr el triunfo que necesita.

Un par de cambios respecto al equipo de la semana pasada y poco más dispusieron los entrenadores Ramiro Bernal y Leandro Fioravanti: 1- Joaquín Briozzo, 2- Hipólito San Sebastián, 3- Ramiro Berardi, 4- Luciano Torboli, 5- Martín Leiva, 6- Carlos Cabano Wall, 7- Eliseo Chiavassa, 8- Bautista Gatti, 9- Marcos Albina, 10- Joaquín Tuculet, 11- Gastón Martínez, 12- Tomás Fernández Armendariz (C), 13- Alfonso López Feybli, 14- Ignacio Guichon, 15- Bautista Santamarina.

Mientras que La Plata RC, que llega golpeado por haber perdido ante Los Tilos y con algunas bajas en su pack de forwards, tendrá una visita de riesgo a Newman, el equipo que ahora marcha cuarto y no quiere resignar ese lugar de ninguna manera. Panchito Albarracín y Martín Haidar dispusieron que así salte a la cancha el equipo: 1- Ariel Del Cerro, 2- Joaquín Núñez, 3- Martín Patat, 4- Bautista Ozog, 5- Iván Kucic, 6- Martín Kneiszl, 7- Nicolás Chiappani, 8- Juan Pedro Bernasconi, 9- Martín Nanni, 10- Tomás Suárez Folch, 11- Pedro Addiechi, 12- Luciano Di Lucca, 13- Francisco Paz Rizzoli, 14- Luca Juliano, 15- Federico Sica.

En tanto que San Luis, que viene mejorando fecha a fecha pero se le están negando los resultados positivos, tendrá en Alumni como local una chance inmejorable para sumar al menos cuatro puntos. Es verdad que el último campeón tiene poderío, pero también que ya no está en la pelea salvo terminar lo más arriba posible por nombre e historia.

Para esta tarde el equipo azulgrana será casi el mismo que la semana pasada casi da la nota ante CASI: 1- Alejo García, 2- Santiago Bonavento, 3- Alexis Uvieda, 4- Lahuen Argemi, 5- Santiago Canal, 6- Nahuel Curti, 7- Matías Perisinoto, 8- Santiago Gibert, 9- Martín Aereboe (C), 10- Valentino Quattrochi, 11- Eduardo Ruesta, 12- Segundo Galán, 13- Benjamín Marban 14- Felipe Hernández, 15- Felipe Crispo.

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto salió último y culpó al calor extremo

LE PUEDE INTERESAR

Turf - Programa y resultados

En Primera A Universitario recibirá a San Cirano desde las 15:30 y sabe que tiene la necesidad de sumar, cinco, cuatro o al menos un punto porque el rival que pelea abajo, San Albano, empezó a despertarse. Para hoy formará con 1-Lisandro Urréjola, Manuel Urban, 3- Gerónimo Lagana; 4- Emiliano German, 5- Juan Herrero Ducloux; 6- Jerónimo Almeida, 7- Agustín Marchissio, 8- Sebastián Portunato; 9- Blas Rivera Cano, 10- Patricio Cachaza; 11- Renato Grassi, 12- Lorenzo D’Onofrio, 13- Fernando Fernández, 14- Alejo Vergel; 15- Mateo Cecchi.

En Tercera División el que volverá a jugar como visitante será Albatros, que en la primera ronda cedió su localía por las inundaciones de Tiro Federal de Baradero. El Tricolor marcha puntero y además de lograr uno de los dos ascensos quiere ser campeón de la categoría. Para esta tarde la Cuca Joyce dispuso que juegue este equipo: 1- Espindola, 2 Cisneros, 3 Ardaist; 4 Nisii, 5 Toledo; 6 Buonanotte, 7 T. Bisceglia, 8 J. Bisceglia; 9 Riafrecha, 10 Santin Blanes; 11 Fariscoy, 12 Malvetti, 13 Silva, 14 Grassi Conde; 15 Burgos.

Por último en Desarrollo otro que defenderá la punta será Berisso, que desde las 15:30 estará recibiendo a Defensores de Glew, que marcha tercero. Será, sin dudas, un partido más que atractivo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

Máxima tensión: ahora Estados Unidos manda aviones cazas a Puerto Rico

La familia real británica, de duelo: murió la duquesa de Kent

La gran incógnita del domingo: cómo puede incidir la baja participación en las elecciones bonaerenses

Apagón en el Bosque: Gimnasia formalizó la denuncia para que se investigue en la Justicia

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida

Hamás mostró un video en el que aparecen dos rehenes israelíes

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo
Últimas noticias de Deportes

El semillero también vive su clásico

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo

Un amistoso positivo para el Lobo ante Racing

Russo recibió el alta, pero su salud sigue preocupando
Espectáculos
Vicuña, en alerta: ¿La China busca retener a sus hijos en Turquía?
¿Wanda con nuevo amor?: la botirreina se mostró con un misterioso hombre en público
David Bowie planeaba un musical sobre criminales del siglo XVIII
Juan Acosta y los cambios del mundo
“Le ofreció plata”: Alex Caniggia recibió una propuesta hot de una famosa
La Ciudad
La vuelta del tren y un cambio de postal en 1 y 44
Tras el corte, volvió el GNC en las estaciones
City Bell: se teme por el tránsito intenso y el mal estado de la calle 29
Electrodomésticos a la baja: entre las promociones y la liquidación
Compartió aula con Favaloro y ya festejó sus 102
Policiales
“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna
Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias
Fentanilo: más informes revelan datos alarmantes
Leyó “rebaja en la factura de luz” y le sacaron todo
Un expiloto de TC sufrió un brutal robo a los tiros
Política y Economía
Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires
La gran incógnita del domingo: cómo puede incidir la baja participación en las elecciones bonaerenses
Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina
Duro cruce entre Guillermo Francos y el Gordo Dan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla