Los Tilos quiere sumar otro triunfo en el Top 12

Los Tilos, entonado por el triunfo ante La Plata quiere más

El URBA Top 12 empieza a entrar en etapa de definiciones y por eso los partidos de esta tarde son mucho más que importantes para los tres equipos platenses que están en disputa: tanto la clasificación a semifinales como evitar el último lugar estarán tomando color en la jornada de hoy.

Los Tilos, que viene de ganar el clásico del sábado pasado contra La Plata en condición de visitante será local de CUBA, rival que pese a su poderío no está en ninguna pelea y la derrota en la fecha pasada casi que lo marginó a la nada misma. Este puede ser un factor del cual el Verde agarre para poder lograr el triunfo que necesita.

Un par de cambios respecto al equipo de la semana pasada y poco más dispusieron los entrenadores Ramiro Bernal y Leandro Fioravanti: 1- Joaquín Briozzo, 2- Hipólito San Sebastián, 3- Ramiro Berardi, 4- Luciano Torboli, 5- Martín Leiva, 6- Carlos Cabano Wall, 7- Eliseo Chiavassa, 8- Bautista Gatti, 9- Marcos Albina, 10- Joaquín Tuculet, 11- Gastón Martínez, 12- Tomás Fernández Armendariz (C), 13- Alfonso López Feybli, 14- Ignacio Guichon, 15- Bautista Santamarina.

Mientras que La Plata RC, que llega golpeado por haber perdido ante Los Tilos y con algunas bajas en su pack de forwards, tendrá una visita de riesgo a Newman, el equipo que ahora marcha cuarto y no quiere resignar ese lugar de ninguna manera. Panchito Albarracín y Martín Haidar dispusieron que así salte a la cancha el equipo: 1- Ariel Del Cerro, 2- Joaquín Núñez, 3- Martín Patat, 4- Bautista Ozog, 5- Iván Kucic, 6- Martín Kneiszl, 7- Nicolás Chiappani, 8- Juan Pedro Bernasconi, 9- Martín Nanni, 10- Tomás Suárez Folch, 11- Pedro Addiechi, 12- Luciano Di Lucca, 13- Francisco Paz Rizzoli, 14- Luca Juliano, 15- Federico Sica.

En tanto que San Luis, que viene mejorando fecha a fecha pero se le están negando los resultados positivos, tendrá en Alumni como local una chance inmejorable para sumar al menos cuatro puntos. Es verdad que el último campeón tiene poderío, pero también que ya no está en la pelea salvo terminar lo más arriba posible por nombre e historia.

Para esta tarde el equipo azulgrana será casi el mismo que la semana pasada casi da la nota ante CASI: 1- Alejo García, 2- Santiago Bonavento, 3- Alexis Uvieda, 4- Lahuen Argemi, 5- Santiago Canal, 6- Nahuel Curti, 7- Matías Perisinoto, 8- Santiago Gibert, 9- Martín Aereboe (C), 10- Valentino Quattrochi, 11- Eduardo Ruesta, 12- Segundo Galán, 13- Benjamín Marban 14- Felipe Hernández, 15- Felipe Crispo.

En Primera A Universitario recibirá a San Cirano desde las 15:30 y sabe que tiene la necesidad de sumar, cinco, cuatro o al menos un punto porque el rival que pelea abajo, San Albano, empezó a despertarse. Para hoy formará con 1-Lisandro Urréjola, Manuel Urban, 3- Gerónimo Lagana; 4- Emiliano German, 5- Juan Herrero Ducloux; 6- Jerónimo Almeida, 7- Agustín Marchissio, 8- Sebastián Portunato; 9- Blas Rivera Cano, 10- Patricio Cachaza; 11- Renato Grassi, 12- Lorenzo D’Onofrio, 13- Fernando Fernández, 14- Alejo Vergel; 15- Mateo Cecchi.

En Tercera División el que volverá a jugar como visitante será Albatros, que en la primera ronda cedió su localía por las inundaciones de Tiro Federal de Baradero. El Tricolor marcha puntero y además de lograr uno de los dos ascensos quiere ser campeón de la categoría. Para esta tarde la Cuca Joyce dispuso que juegue este equipo: 1- Espindola, 2 Cisneros, 3 Ardaist; 4 Nisii, 5 Toledo; 6 Buonanotte, 7 T. Bisceglia, 8 J. Bisceglia; 9 Riafrecha, 10 Santin Blanes; 11 Fariscoy, 12 Malvetti, 13 Silva, 14 Grassi Conde; 15 Burgos.

Por último en Desarrollo otro que defenderá la punta será Berisso, que desde las 15:30 estará recibiendo a Defensores de Glew, que marcha tercero. Será, sin dudas, un partido más que atractivo.