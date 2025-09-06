Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |2-1 a puerto nuevo

Camba encontró el desahogo en el final

Camba encontró el desahogo en el final
6 de Septiembre de 2025 | 04:10
Edición impresa

Cambaceres, después de tanto sufrimiento, tuvo su desahogo. En el 12 de Octubre, el Rojo le ganó sobre la hora a Puerto Nuevo por 2-1, por la penúltima fecha de la Primera C, y así, pudo evitar un mal mayor.

El de ayer, fue un partido que no se podía perder. Sin embargo, estuvo estuvo a nada de llegar a esa situación. Jugaba mal y era derrotado por Puerto Nuevo a quince minutos del cierre.

Pero tuvo rebeldía y frescura desde el banco de suplentes para revertir la situación. No solo empató (ese resultado le caída redondo) sino que atropelló y se llevó el triunfo tras ocho largas fechas sin poder festejar. La victoria disipó los fantasmas y definitivamente se evitó caer en el temido último puesto.

Camba alistó a Facundo Collazo; Mariano Alderetes, Valentín Lombardi, Adrián Alfonzo y Facundo Odello; Benjamín Duarte, Rodrigo Galván, Esteban Coronel (cap.), Rodolfo Fernández; Franco Romero y Nicolás De Benedetti. Los goles fueron de Coronel, de penal, y Duarte, a los 34 y 46 minutos del complemento. Lucero había inaugurado el marcador para la visita.

 

