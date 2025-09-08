Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Argentina visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias: quién usará la camiseta 10

Lionel Messi no viajará con la delegación para descansar tras la seguidilla de partidos que disputó con Inter Miami y el combinado nacional

Argentina visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias: quién usará la camiseta 10

AP

8 de Septiembre de 2025 | 19:47

Escuchar esta nota

La Selección Argentina afrontará este martes 9 de septiembre su último compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, cuando visite a Ecuador en Guayaquil.

Con el primer puesto de la tabla ya asegurado, Lionel Messi no viajará con la delegación para descansar luego de la exigente seguidilla de partidos que disputó con Inter Miami y el combinado nacional. En su ausencia, se producirá un hecho especial: Thiago Almada será el encargado de portar la camiseta número 10.

El futbolista del Atlético Madrid, habitualmente identificado con el dorsal 16 en la “Albiceleste”, se convertirá en el cuarto jugador en usar el icónico número bajo el ciclo de Lionel Scaloni. Antes lo hicieron Giovanni Lo Celso en 2020, Ángel Correa en tres oportunidades y Paulo Dybala, quien la llevó en la victoria 3-0 sobre Chile en septiembre de 2024.

Para Almada, será una ocasión simbólica, ya que buscará seguir afianzándose en un plantel donde Lionel Scaloni ya lo tiene en cuenta entre los titulares.

Desde su debut en septiembre de 2022, Almada disputó 11 partidos con la Selección argentina, en los que convirtió 4 goles y dio 2 asistencias. Además, integró el plantel que se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022, lo que lo posiciona como una de las grandes apuestas a futuro en el proyecto de Scaloni.

El partido ante Ecuador se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha desde las 20 (hora local) y marcará el cierre de un ciclo clasificatorio en el que Argentina terminó como líder absoluto.

