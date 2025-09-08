Conmoción tras la muerte de una auxiliar en un jardín de las afueras de La Plata

Este lunes, un episodio causó conmoción en la comunidad educativa del Jardín de Infantes N°949, ubicado en 235 y 52, luego de la repentina muerte de Irma, una auxiliar muy querida en la institución.

Según relataron testigos, la trabajadora se descompensó durante la jornada escolar y cayó al piso sin volver a recuperar el conocimiento. Pese a los intentos desesperados de reanimación realizados por personal de la institución y vecinos que se acercaron a ayudar, falleció en el lugar.

Minutos más tarde llegaron una ambulancia y efectivos policiales, mientras las clases fueron suspendidas. El hecho generó indignación entre la comunidad educativa. Padres y docentes cuestionaron la decisión inicial de la inspectora de mantener la actividad escolar retrasando el ingreso, aun cuando la auxiliar se encontraba en grave estado.

“Es impresentable, alguien sin respirar en la escuela y querían que los chicos entren igual”, expresó una madre en diálogo con medios locales. En medio de la angustia, las personas se turnaron para realizar maniobras de RCP, llamar a emergencias y buscar asistencia en la sala de primeros auxilios más cercana.

“Es una persona histórica en el barrio y vecina del jardín. Su muerte nos afecta y mucho”, lamentaron con dolor. La tragedia reavivó un reclamo que las comunidades rurales y educativas vienen sosteniendo desde hace tiempo: la necesidad de contar con ambulancias equipadas de manera permanente que garanticen un rápido accionar en situaciones de emergencia.