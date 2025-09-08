"Los del 3%": filtraron los supuestos posteos de un candidato a concejal de La Libertad Avanza en La Plata
Tras la dura derrota en las elecciones bonarenses, el ala libertaria encabezada por el Gordo Dan apuntó en las redes contra el armador Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko
Tras asentarse en el escrutinio la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el militante libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini dio inicio a una serie de críticas y búsqueda de responsables en el armado de las listas. En las últimas horas, el tuitero filtró un supuesto posteo en las redes de un candidato a concejal suplente de La Libertad Avanza en La Plata, con imágenes acompañando a Patricia Bullrich y Karina Milei y mensajes en referencia a las presuntas coimas que vinculan a la hermana del presidente.
El Gordo Dan compartió capturas de las historias de mejores amigos de Santiago Rodríguez, candidato a concejal en La Plata por La Libertad Avanza, donde se lo ve junto a Karina Milei y debajo un mensaje que dice "Los del 3%... hay que pedir mas" y luego con Bullrich con otro mensaje que decía "Patito queria vinito en caja y poner bombas". El posteo de Daniel Parisini, que se viralizó en cuestión de minutos, expresaba: "Primer candidato a concejal de La Libertad Avanza suplente por la octava sección electoral, publicando esto en el día de hoy en mejores amigos de Instagram".
No fue el único apuntado Rodríguez ni pareja ayer por la noche, sino que este lunes también señaló a Bondarenko luego de que el diputado electo por La Libertad Avanza afirmó que el partido tiene que ver "qué errores han cometido", destacó que "todo tiene que ver" y reconoció: "Una parte de los argentinos nos dicen que abramos los ojos".
Primer candidato a concejal de La Libertad Avanza suplente por la octava sección electoral, publicando esto en el día de hoy en mejores amigos de Instagram. pic.twitter.com/S7o0yEO92v— DAN (@GordoDan_) September 8, 2025
Tras ello, el Gordo Dan citó el reportaje y señaló: "El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN". En esa línea, concluyó: "Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, QUE NO CREE EN EL PRESIDENTE MILEI".
A su vez, Dan le envió una órden al presidente Javier Milei ayer por la noche a quien se refirió con su apodo de "DT" o Director Técnico: "DT ordene YA el equipo". El reclamo de Parisini, "Acá seguiremos bancando HASTA EL FINAL. Pero ordene YA el equipo", es un pase de factura directo por el caos interno que marcó la previa electoral.
El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN. https://t.co/C0UzbWHLdx— DAN (@GordoDan_) September 8, 2025
El conflicto estalló tras una entrevista de Bondarenko, el ex policía electo por la Tercera Sección, en CNN Radio, donde pidió "empezar a escuchar más a la gente". El diputado electo graficó la crisis social con un ejemplo personal: "Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes, el día 15 para ella es fin de mes".
Bondarenko agregó que, si bien los argentinos "bancaron" el ajuste, una parte de la sociedad les está pidiendo "que abramos los ojos en algunas cuestiones que tenemos que empezar a rever y reflexionar".
Esta autocrítica provocó la ira de Parisini. El militante aseguró que esa declaración es la "consecuencia de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el presidente Milei". El ataque de Parisini no solo fue contra el diputado electo, sino un misil directo al armado provincial de Sebastián Pareja, a quien culpó implícitamente por la selección de candidatos que, según él, no son leales al Presidente.
