Policiales

Jujuy: el acusado de cuatro crímenes se sometió a nuevas pericias psiquiátricas

8 de Septiembre de 2025 | 20:51

Escuchar esta nota

Matías Jurado, el hombre de 37 años acusado por cuatro crímenes en la ciudad de San Salvador de Jujuy, fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas. El fiscal del caso, Guillermo Beller, confirmó que el imputado, quien está alojado en el penal de Gorriti, se realizó nuevos estudios psicológicos.

Hasta el momento los cotejos de ADN confirmaron las identidades de cuatro víctimas que se encontraban en situación de calle: Jorge Omar Anachuri, Sergio Sosa, Miguel Ángel Quispe, y Juan José Ponce. Por su parte, el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, señaló que una psiquiatra del Ministerio Público Fiscal de Salta realizará entrevistas para corroborar si actuó con ensañamiento, alevosía o placer para cometer los homicidios.

“Se trata de un hecho de inusitada violencia” en el que “esta persona (Jurado) atraía” a los damnificados “hacía su domicilio donde aparente las emborrachaba y las ultimaba”, sostuvo el funcionario sobre la gravedad de los crímenes y reconoció: “Estamos intentando determinar la motivación”.

En este sentido, Lello Sánchez resaltó que Jurado es imputable porque comprende la criminalidad de sus actos, al tiempo que resta conocer el procesamiento de las muestras respecto a los fluidos o evidencias que podría avanzar en la identificación de nuevos damnificados.

