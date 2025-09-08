 Desgarrador mensaje de Benjamin Vicuña para recordar a su hija Blanca 

Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
Recordemos que, lamentablemente, el 8 de septiembre de 2008, la vida de Benjamín Vicuña cambió para siempre. Allí, Blanca, su hija mayor, fallecía a causa de una neumonía hemorrágica.
El tiempo pasó y aunque algunas de esas emociones se fueron apaciguando, la angustia persiste. Entonces, este lunes, al cumplirse 17 años de ese fatídico día, el actor volvió a usar sus redes como un canal para recordarla.
"Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje. El frio me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento", comenzó su emocionante relato.
"Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí. A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños", continuó Vicuña.
Y para terminar, agregó: "Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal".
