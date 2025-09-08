Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

El arquero platense que discutió con un futbolista por los resultados de las elecciones

El arquero platense que discutió con un futbolista por los resultados de las elecciones
8 de Septiembre de 2025 | 17:18

Escuchar esta nota

Lucas Bruera, ex arquero de Estudiantes y sobrino de Pablo Bruera, se cruzó con un colega en redes sociales tras los resultados de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde el peronismo le sacó más de diez puntos de diferencia a La Libertad Avanza. 

El actual guardameta de Carabobo se hizo eco de las palabras de Gastón “Chila” Gómez, ex Racing, que fue crítico con los resultados en las urnas. “El pueblo padece por falta de entendimiento. Siguen eligiendo lo mismo”, dijo Gómez en sus redes sociales.

Este mensaje llegó hasta la cuenta de Twitter de Lucas Bruera, quién no dudó en cruzarlo. “¿Cuál sería la falta de entendimiento en este caso? Que importante dar la discusión en los vestuarios donde hay este tipo de comentarios totalmente vacíos y carentes de sentido”, sostuvo.

Este domingo por la noche, desde Venezuela, el joven Bruera siguió atento los primeros resultados de la elección en territorio bonaerense. Tras confirmarse el triunfo del peronismo, escribió: “Pegarle a los jubilados, sacarle el remedio a los discapacitados y fundir al país no es gratis, triunfazo Axel Kicillof”. 

Según confirmaron las autoridades, Fuerza Patria obtuvo 47,28% de los votos en la Provincia mientras que La Libertad Avanza llegó al 33,71%. El panorama a nivel municipal repitió la tendencia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Reacción del mercado: subió el dólar, se hundieron las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País arriba de los 1.000 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Elecciones en La Plata: cómo se votó en tu mesa y quién ganó

Reacción del mercado: subió el dólar, se hundieron las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País arriba de los 1.000 puntos

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Magdalena, Brandsen y Punta Indio, con sopresas

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas”

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
Últimas noticias de Deportes

Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido del sábado ante Banfield

Scaloni habló de Messi y si irá al Mundial: "Se va a tomar este tiempo con tranquilidad"

Durísima sanción para histórico de Flamengo, a días de enfrentar a Estudiantes por Libertadores

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
La Ciudad
Marchas en 20 ciudades contra las denuncias falsas y La Plata se suma al reclamo
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Elecciones en La Plata: cómo se votó en tu mesa y quién ganó
Mejoran la iluminación en City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, Tolosa, Ringuelet y Olmos
Policiales
Fentanilo mortal: las familias de las víctimas denunciaron un bloqueo en la investigación política
VIDEO. Chocó y escapó en Lisandro Olmos: dejó a un motociclista tendido en la calle
Juicio a La Toretto de La Plata: se confirmó cuando será la audiencia preliminar
Fentanilo mortal: secuestraron el teléfono de la directora de la ANMAT
VIDEO. Otro "Toretto" de La Plata: chocó de frente contra una camioneta y de milagro no fue tragedia
Espectáculos
El dramático relato de Lissa Vera, la ex Bandana: “Intentaron secuestrarme”
El gesto de Mauro Icardi para Wanda Nara mientras posa enamorado con la China Suárez
En las redes: duro mensaje del abogado platense Fernando Burlando a Javier Milei luego de las elecciones 
Sin reparos: Sofi Martínez le respondió a Yanina Latorre por las críticas a su trabajo
Se supo: Celeste Cid contó por primera vez cómo conoció a Santiago Korovsky
Política y Economía
Milei encabeza la segunda reunión con el Gabinete en Casa Rosada tras el cierre de los mercados
Reacción del mercado: subió el dólar, se hundieron las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País arriba de los 1.000 puntos
Francos le mandó un mensaje a Kicillof para felicitarlo por el triunfo electoral
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
"Los del 3%": filtraron los supuestos posteos de un candidato a concejal de La Libertad Avanza en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla