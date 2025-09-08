El arquero platense que discutió con un futbolista por los resultados de las elecciones

Fentanilo mortal: las familias de las víctimas denunciaron un bloqueo en la investigación política
Lucas Bruera, ex arquero de Estudiantes y sobrino de Pablo Bruera, se cruzó con un colega en redes sociales tras los resultados de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde el peronismo le sacó más de diez puntos de diferencia a La Libertad Avanza.
El actual guardameta de Carabobo se hizo eco de las palabras de Gastón “Chila” Gómez, ex Racing, que fue crítico con los resultados en las urnas. “El pueblo padece por falta de entendimiento. Siguen eligiendo lo mismo”, dijo Gómez en sus redes sociales.
Este mensaje llegó hasta la cuenta de Twitter de Lucas Bruera, quién no dudó en cruzarlo. “¿Cuál sería la falta de entendimiento en este caso? Que importante dar la discusión en los vestuarios donde hay este tipo de comentarios totalmente vacíos y carentes de sentido”, sostuvo.
Cuál sería la falta de entendimiento en este caso? Que importante dar la discusión en los vestuarios donde hay este tipo de comentarios totalmente vacíos y carentes de sentido https://t.co/xAk0kWpscz— Lucas Bruera (@LocoBruera) September 8, 2025
Este domingo por la noche, desde Venezuela, el joven Bruera siguió atento los primeros resultados de la elección en territorio bonaerense. Tras confirmarse el triunfo del peronismo, escribió: “Pegarle a los jubilados, sacarle el remedio a los discapacitados y fundir al país no es gratis, triunfazo Axel Kicillof”.
Según confirmaron las autoridades, Fuerza Patria obtuvo 47,28% de los votos en la Provincia mientras que La Libertad Avanza llegó al 33,71%. El panorama a nivel municipal repitió la tendencia.
Volve a Chaca, loco!— Romau ⭐⭐⭐ (@MauRockTwt) September 7, 2025
