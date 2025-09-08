Tras el revés electoral, el Gobierno analiza el impacto: qué funcionarios están en la mira y cuál puede ser su futuro

Fentanilo mortal: las familias de las víctimas denunciaron un bloqueo en la investigación política
Varios funcionarios del Gobierno se encuentran en el ojo de la tormenta tras el revés electoral. Entre los señalados por analistas y sectores internos aparecen Martín Menem, Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja, quienes encabezan la lista de responsables más criticados por el resultado adverso.
El contexto actual alimenta el debate sobre el futuro de estos funcionarios en sus cargos. El propio tono autocrítico adoptado por el oficialismo, que pasó de advertir un posible “terremoto” económico a asumir que “la elección no afecta” la economía, ha sido interpretado por opositores y medios como una señal de derrota anticipada.
Aunque las voces internas resisten demandas de renuncias masivas, el clima político refuerza la presión sobre los funcionarios más visibles, sobre todo Karina Milei, que también enfrenta el escrutinio por su cercanía al centro del escándalo por audios vinculados a casos de corrupción en el gobierno.
En lo inmediato, podría desatarse una reconfiguración en los cuadros ejecutivos: cambios en ministerios clave, desplazamientos estratégicos o incluso maniobras para preservar la gobernabilidad sin mayor impacto en la gestión.
Más temprano, en medio del primer encuentro que tuvo el Gabinete tras la derrota electoral, fuentes cercanas indicaban que "no hay cambios previstos". Sin embargo, esa posibilidad es uno de los grandes análisis en las últimas horas.
El Presidente se enfrenta al desafío de leer bien el resultado de ayer, acaso algo que no hizo cuando ganó en 2023 porque siempre pareció comportarse como si la sociedad le hubiera dado un cheque en blanco.
Reacción del mercado: subió el dólar, se hundieron las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País arriba de los 1.000 puntos
Quedó claro que no alcanza sólo con controlar la inflación si la economía doméstica, la del día a día de la gente, no encuentra mejoría en cuanto al poder adquisitivo del salario. Cumplir aquella promesa de evitar una hiper estuvo bien pero otras demandas siguen incumplidas, como la de que el ajuste lo haga “la casta” política, esa que siempre estuvo teñida de sospechas, tal vez el mandato simbólico más fuerte con el que llegó Milei al gobierno.
El resultado de ayer está destinado a impactar en la cuestión económica y ahí radica un desafío especial para el equipo de Toto Caputo: controlar el barco con los menores sobresaltos posibles hasta las elecciones de octubre, que serán con la novel Boleta Única de Papel y puede llegar a deparar otro panorama para La Libertad Avanza en el recuento final nacional.
Está cantado que el mercado responderá al triunfo pero-kirchnerista bonaerense de maneras que inquietarán al oficialismo, que deberá trabajar para que esos eventuales efectos duren lo menos posible y Milei recupere ante esos actores confianza y credibilidad perdida.
