Policiales

VIDEO. Chocó y escapó en Lisandro Olmos: dejó a un motociclista tendido en la calle

8 de Septiembre de 2025 | 16:08

Un joven motociclista fue embestido por un automóvil en Lisandro Olmos y abandonado en medio de la cinta asfáltica. El siniestro ocurrió este fin de semana, en la intersección de calle 46 y 196.

Una cámara de seguridad de la zona captó la increíble secuencia, que llamó la atención de los vecinos. En la filmación se puede ver al Volkswagen Gol color blanco acercándose por una de las esquinas mientras que por la otra circula la motocicleta. 

Al acercarse a la esquina, ninguno de los vehículos frenó. La motocicleta recibe un roce del automóvil en la rueda trasera y es cuando el conductor pierde el control.

En pocos segundos, la velocidad y el impacto lo arrastraron unos metros hasta quedar en el suelo. La cámara de seguridad captó al Gol blanco escapando del lugar, sin asistir a la víctima.

En tanto, una vecina que circulaba por allí en ese momento, y fue testigo del incidente, lo ayudó a reincorporarse. El motociclista se encuentra fuera de peligro y pide ayuda para dar con el otro conductor.

