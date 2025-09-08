Mejoran la iluminación en City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, Tolosa, Ringuelet y Olmos

En el marco del Plan de Alumbrado La Plata 2025, durante las últimas semanas la Municipalidad reparó, modernizó y mejoró el sistema lumínico en nuevas zonas del partido. Además, intervino la iluminación del Coliseo Podestá como parte de las obras de puesta en valor de la sala teatral.

Las cuadrillas municipales concretaron intervenciones correctivas y colocaron nuevos puntos lumínicos en la zona comprendida por las calles 426 y 455 desde Camino General Belgrano hasta 21A, alcanzando las localidades de Villa Elisa y City Bell.

Por otro lado, como parte de una puesta en valor integral del alumbrado público de la plaza de 414 bis entre 155 y 156 de Arturo Seguí, reemplazaron las farolas existentes por nuevas con tecnología LED y potencia de 150 watts, repararon fallas en el tendido subterráneo y colocaron tapas en columnas.

Además, los operarios recambiaron los artefactos de iluminación existentes por nuevos de 220 watts y 32.000 lúmenes, repararon luminarias en falla y pintaron las columnas de alumbrado en el tramo de avenida 520 desde 1 hasta 13, abarcando las localidades de Ringuelet y Tolosa.

Del mismo modo, colocaron equipos de iguales características en reemplazo de los existentes y concretaron el aplomado y la pintura de columnas de alumbrado y la reparación de luminarias en falla en Ruta 36 de 45 a 55 en Lisandro Olmos.

Finalmente, en el marco de la puesta en valor del Teatro Municipal Coliseo Podestá, se instaló un nuevo tablero de comando con instalación eléctrica completa y se realizó el diseño arquitectural de la iluminación de la fachada del espacio cultural de 10 entre 46 y 47.