Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027
El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo
Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado
Gerardo Zamora felicitó a Axel Kicillof y destacó el mensaje de las urnas bonaerenses
La jornada electoral en La Plata, con reclamos pero sin sobresaltos
La reaparición de Cris Morena tras la muerte de Mila: las duras confesiones y todos los detalles
Súper Cartonazo: los números de hoy lunes, que ahora regala un auto 0 km y más premios
Mejoran la iluminación en City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, Tolosa, Ringuelet y Olmos
Cuenta DNI de Banco Provincia: tras las elecciones, qué promociones hay este lunes 8 de septiembre
La semana arranca con nubes, pero templada: cómo vienen los próximos días
Se supo: Wanda Nara reveló qué le dijeron Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante el día que terminaron sus relaciones
Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 14 de septiembre
Los números de la suerte del lunes 8 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el marco del Plan de Alumbrado La Plata 2025, durante las últimas semanas la Municipalidad reparó, modernizó y mejoró el sistema lumínico en nuevas zonas del partido. Además, intervino la iluminación del Coliseo Podestá como parte de las obras de puesta en valor de la sala teatral.
Las cuadrillas municipales concretaron intervenciones correctivas y colocaron nuevos puntos lumínicos en la zona comprendida por las calles 426 y 455 desde Camino General Belgrano hasta 21A, alcanzando las localidades de Villa Elisa y City Bell.
Por otro lado, como parte de una puesta en valor integral del alumbrado público de la plaza de 414 bis entre 155 y 156 de Arturo Seguí, reemplazaron las farolas existentes por nuevas con tecnología LED y potencia de 150 watts, repararon fallas en el tendido subterráneo y colocaron tapas en columnas.
Además, los operarios recambiaron los artefactos de iluminación existentes por nuevos de 220 watts y 32.000 lúmenes, repararon luminarias en falla y pintaron las columnas de alumbrado en el tramo de avenida 520 desde 1 hasta 13, abarcando las localidades de Ringuelet y Tolosa.
Del mismo modo, colocaron equipos de iguales características en reemplazo de los existentes y concretaron el aplomado y la pintura de columnas de alumbrado y la reparación de luminarias en falla en Ruta 36 de 45 a 55 en Lisandro Olmos.
Finalmente, en el marco de la puesta en valor del Teatro Municipal Coliseo Podestá, se instaló un nuevo tablero de comando con instalación eléctrica completa y se realizó el diseño arquitectural de la iluminación de la fachada del espacio cultural de 10 entre 46 y 47.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí