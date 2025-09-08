Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |UN HÁBIL USUARIO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA DIFUNDIR LA FE CATÓLICA

La extraordinaria vida de Carlo Acutis, el primer santo milenial

Ayer canonizaron al joven italiano conocido como el “influencer de Dios”, quien falleció con apenas 15 años de leucemia, en 2006

La extraordinaria vida de Carlo Acutis, el primer santo milenial

El cuerpo de Carlo Acutis, un chico italiano que falleció de leucemia en 2006, yace en su tumba en Asís, Italia / Archivo AP

8 de Septiembre de 2025 | 01:15
Edición impresa

Un prodigio de la informática de 15 años, Carlo Acutis, fue declarado ayer el primer santo milenial. Acutis, quien murió en 2006 tras un caso agudo de leucemia, ha sido apodado “el Influencer de Dios” debido a su hábil uso de la tecnología de la información para difundir la fe católica. Fue la primera ceremonia de canonización del papa León XIV.

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres en el seno de una familia adinerada, pero no particularmente observante de la fe católica. Sus padres Antonia Salzano y Andrea Acutis, se mudaron a Londres desde Italia en 1988 cuando su papá fue nombrado ejecutivo de finanzas corporativas en la financiera Lazard Brothers & Co. Ltd.

La familia regresó a Milán tras el nacimiento de Carlo. Según su madre, el niño hijo tuvo una infancia normal y feliz, aunque cada vez más mostraba su fervor religioso, gracias a la influencia de su niñera, quien era polaca y católica. “Tuvo una vida ordinaria, como todos nosotros. Pero una vida ordinaria que se volvió extraordinaria”, expresó Salzano.

Acutis era un nene obediente que asistió a misa diariamente desde muy chico. Su madre lo llamaba “Pequeño Buda” debido a su comportamiento calmado y alegre. Insistió en tomar la Primera Comunión, uno de los principales sacramentos de la Iglesia católica, a los 7 años. Rezaba antes y después de la misa ante la Eucaristía, una práctica conocida como adoración eucarística.

Aunque disfrutaba de pasatiempos habituales para su edad -senderismo, videojuegos, fútbol y bromear con amigos-, Acutis también enseñaba catecismo en una parroquia local y ayudaba a las personas sin hogar. Su padre ha dicho que Carlo estaba muy interesado en la informática y devoraba libros de nivel universitario sobre programación. Uno de sus principales legados tecnológicos es un sitio web que documenta más de 100 llamados milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, un proyecto ensamblado en un momento en que tales sitios eran dominio de profesionales.

En octubre de 2006, a los 15 años, Acutis se enfermó de lo incialmente se pensó que era solo una gripe. Fue internado y diagnosticado de inmediato con leucemia aguda y agresiva. En cuestión de días, falleció. Su funeral se celebró en Milán, pero fue sepultado en Asís, donde la familia solía vacacionar. La ciudad en la cima de la colina ya era un importante destino de peregrinación debido a sus vínculos con San Francisco de Asís. La presencia de Acutis atrajo millones de fieles. Su tumba con frente de vidrio refuerza a los espectadores la vida común de Acutis: lleva jeans, zapatillas Nike y una remera.

LE PUEDE INTERESAR

Trump estudia atacar a narcos dentro de Venezuela

LE PUEDE INTERESAR

Israel contra los que acepten un Estado palestino

Hasta el pontificado de San Juan Pablo II, los candidatos a la santidad tenían regularmente que esperar décadas, si no siglos, para ser canonizados, mucho después de que un “culto de santidad” hubiera crecido a su alrededor. Este auge de devoción de los fieles ordinarios señalaba a la Iglesia que había una convicción popular de la santidad de alguien, lo que luego desencadenaría una investigación oficial de la Iglesia sobre la vida de la persona, el primer paso en el proceso de santidad.

En el caso de Acutis, la dinámica fue aparentemente al revés: la investigación de la Iglesia sobre las virtudes de Acutis comenzó en Milán en 2013, a pedido de algunos familiares, amigos y sacerdotes, justo después del período de espera obligatorio de cinco años tras la muerte de alguien. Luego, pareció como si el proceso en sí mismo creara el “culto de santidad” alrededor de Acutis. La campaña para hacerlo santo se volvió viral en las redes sociales, reforzando su popularidad. No hay duda de que la Iglesia vio en Acutis un modelo a seguir con el que los jóvenes pueden identificarse en la era digital.

Acutis fue nombrado “venerable” en 2018. Luego lo declararon “beato” en 2020 después de que la oficina de creación de santos del Vaticano indicó que la recuperación de un niño en Brasil de una deformación pancreática era “científicamente inexplicable” y un milagro atribuido a la intercesión de Acutis.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

El revés electoral de Milei en la Provincia abre un nuevo escenario económico

Magdalena, Brandsen y Punta Indio, con sopresas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
Últimas noticias de El Mundo

Trump estudia atacar a narcos dentro de Venezuela

Israel contra los que acepten un Estado palestino

Bombardeo ruso a la sede del gobierno de Ucrania

Francia: un auto atropelló a varios peatones en Normandía: un muerto y tres heridos
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"
Deportes
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
Policiales
Prófugos “responsables”; fueron a votar: terminaron presos
Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel
Un impactante siniestro casi termina en tragedia
Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas
Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla