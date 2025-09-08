Francia: destituyeron al Primer Ministro tras los recortes presupuestarios

El primer ministro francés, François Bayrou, perdió el lunes el voto de confianza en la Asamblea Nacional francesa por su plan presupuestario que buscaba ahorrar 44.000 millones de euros (51.660 millones de dólares) anuales en el gasto público.

Bayrou presentará su dimisión al presidente Emmanuel Macron el martes. Los resultados anunciados por la presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, se contabilizaron 194 votos a favor de Bayrou, y 364 en contra.

En declaraciones a los diputados la tarde del lunes antes de la votación, Bayrou enfatizó que la excesiva deuda de Francia era “una amenaza para la vida” del país.

Según cifras oficiales, la deuda pública francesa ascendía a 3.345.800 millones de euros, o el 114 por ciento de su PIB, al cierre del primer trimestre de 2025.

“La realidad seguirá siendo inexorable, el gasto seguirá aumentando y la carga de la deuda, ya insoportable, se volverá más pesada y costosa”, declaró Bayrou, instando al país a “actuar sin demora”. “Solo se requiere la movilización y un esfuerzo moderado de todos, siempre que actuemos a tiempo”, enfatizó.

En un discurso previo a la votación, Marine Le Pen, excandidata presidencial del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional, instó al presidente Emmanuel Macron a disolver la Asamblea Nacional para convocar nuevas elecciones tras la derrota de Bayrou.