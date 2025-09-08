Francia: destituyeron al Primer Ministro tras los recortes presupuestarios

Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
Elecciones en La Plata: cómo se votó en tu mesa y quién ganó
Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027
La Plata es la sección que más creció del peronismo en los últimos 8 años: el rol clave de Alak
Gerardo Zamora felicitó a Axel Kicillof y destacó el mensaje de las urnas bonaerenses
La reaparición de Cris Morena tras la muerte de Mila: las duras confesiones y todos los detalles
Súper Cartonazo: los números de hoy lunes, que ahora regala un auto 0 km y más premios
Mejoran la iluminación en City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, Tolosa, Ringuelet y Olmos
Cuenta DNI de Banco Provincia: tras las elecciones, qué promociones hay este lunes 8 de septiembre
La semana arranca con nubes, pero templada: cómo vienen los próximos días
Se supo: Wanda Nara reveló qué le dijeron Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante el día que terminaron sus relaciones
Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 14 de septiembre
Los números de la suerte del lunes 8 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El primer ministro francés, François Bayrou, perdió el lunes el voto de confianza en la Asamblea Nacional francesa por su plan presupuestario que buscaba ahorrar 44.000 millones de euros (51.660 millones de dólares) anuales en el gasto público.
Bayrou presentará su dimisión al presidente Emmanuel Macron el martes. Los resultados anunciados por la presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, se contabilizaron 194 votos a favor de Bayrou, y 364 en contra.
En declaraciones a los diputados la tarde del lunes antes de la votación, Bayrou enfatizó que la excesiva deuda de Francia era “una amenaza para la vida” del país.
Según cifras oficiales, la deuda pública francesa ascendía a 3.345.800 millones de euros, o el 114 por ciento de su PIB, al cierre del primer trimestre de 2025.
“La realidad seguirá siendo inexorable, el gasto seguirá aumentando y la carga de la deuda, ya insoportable, se volverá más pesada y costosa”, declaró Bayrou, instando al país a “actuar sin demora”. “Solo se requiere la movilización y un esfuerzo moderado de todos, siempre que actuemos a tiempo”, enfatizó.
En un discurso previo a la votación, Marine Le Pen, excandidata presidencial del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional, instó al presidente Emmanuel Macron a disolver la Asamblea Nacional para convocar nuevas elecciones tras la derrota de Bayrou.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí