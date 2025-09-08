Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Axel Kicillof: “Le pedí a Milei que levante el teléfono para que tengamos una reunión”

Axel Kicillof: “Le pedí a Milei que levante el teléfono para que tengamos una reunión”
8 de Septiembre de 2025 | 19:37

Escuchar esta nota

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió hoy en la necesidad de que el presidente Javier Milei “levante el teléfono” para coordinar con él una reunión entre ambos, después del triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del distrito.

“Ayer le hice varios pedidos a Milei, sin reciprocidad porque no ha parado de insultarme. Le pedí que el día de hoy levante el teléfono y tengamos una reunión. Hasta ahora no pasó nada”, lamentó.

Y añadió: “Es por el bien de la situación en general… Imaginate que no es que me muero de ganas pero tengo una responsabilidad como gobernador de la provincia más grande en términos de población, y viendo que el gobierno está en términos de una situación grave”.

En ese sentido, Kicillof le reclamó a Milei que se ponga “a disposición de una conversación” en función de “ver cómo hacemos para que no se pierdan más puestos de trabajo”. “Es importante porque están en juego tantas cosas tan importantes, no es joda”, acotó.

En declaraciones radiales, el mandatario bonaerense le reclamó al jefe de Estado que “cambie el rumbo” ya que “sus políticas están haciendo sufrir a toda la gente”. Kicillof  señaló que pese al triunfo peronista en las elecciones “ahora no cambió todo, sigue gobernando Milei y necesitamos que cambie el rumbo”.

“Tiene esa responsabilidad, cuidar a la gente, a los jubilados, a los laburantes. Lo dice la Constitución, y lo está incumpliendo. No puede gobernar por vetos y por decretos, tiene que haber consenso, no puede hacer lo que se le cante”, apuntó.

Sobre el  resultado electoral de las elecciones de ayer, en las que Fuerza Patria obtuvo el 47,28 por ciento y aventajó por 14 puntos a La Libertad Avanza (LLA), que cosechó el 33,71, el ex ministro de Economía analizó que se trató de la “historia de un desastre anunciado”.

“Este último episodio viene a abonar algo que se viene sedimentando hace tiempo con la criptoestafa, venta de cargos, coimas, los sobreprecios en el PAMI. Son hechos que el Gobierno no logra explicar ni eludir y que le pegan al centro del triángulo de poder. Dicen que vinieron a achicar la estructura del Estado, cerrar ministerios… Es un Gobierno inestable y en permanente descomposición, donde el poder está concentrado”, evaluó.

En tanto, Kicillof señaló que no recibió un llamado de Milei para felicitarlo por el resultado electoral, pero sí del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Por otra parte, evitó dar pistas acerca de si buscará ser candidato presidencial dentro de dos años, al afirmar que “falta mucho para el 2027, ahora tenemos octubre. Gobernar es una tarea muy difícil con Milei de presidente, aseguró.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Francos le mandó un mensaje a Kicillof para felicitarlo por el triunfo electoral
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Elecciones en La Plata: cómo se votó en tu mesa y quién ganó

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Magdalena, Brandsen y Punta Indio, con sopresas

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas”

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
Últimas noticias de Política y Economía

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

Pergamino: Fuerza Patria ganó las legislativas y obtuvo cuatro bancas en el Concejo

Bolívar: Fuerza Patria ganó las elecciones locales y Pisano será senador

Ramallo: el 60% del padrón ya había votado a las 17
Deportes
Argentina visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias: quién usará la camiseta 10
Miguel Ángel Russo aún no se suma a los entrenamientos de Boca
Duro comunicado del plantel de Independiente tras la sanción de Conmebol: “Acá perdió el fútbol”
El arquero platense que discutió con un futbolista por los resultados de las elecciones
Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido del sábado ante Banfield
Espectáculos
¡Bombazo! Marianela Mirra y José Alperovich estarían esperando un bebé juntos
A los 43 años murió Juan Ortelli, ex director de la revista Rolling Stone y difusor del freestyle
El dramático relato de Lissa Vera, la ex Bandana: “Intentaron secuestrarme”
El gesto de Mauro Icardi para Wanda Nara mientras posa enamorado con la China Suárez
En las redes: duro mensaje del abogado platense Fernando Burlando a Javier Milei luego de las elecciones 
Policiales
Conmoción tras la muerte de una auxiliar en un jardín de las afueras de La Plata
VIDEO. Los robarruedas atacaron de nuevo, esta vez en Villa Elvira
Marchas en 20 ciudades contra las denuncias falsas y La Plata se suma al reclamo
Fentanilo mortal: las familias de las víctimas denunciaron un bloqueo en la investigación política
VIDEO. Chocó y escapó en Lisandro Olmos: dejó a un motociclista tendido en la calle
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla