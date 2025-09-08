Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Cambios en el sistema tributario bonaerense

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia

El gobierno de Axel Kicillof dispuso que las plataformas virtuales de pago actúen como agentes de recaudación. La medida busca equipararlas a los bancos y generar un trato equitativo entre los distintos medios de pago

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
8 de Septiembre de 2025 | 16:01

Escuchar esta nota

El Gobierno bonaerense avanzó con una reforma en el esquema de Ingresos Brutos que impactará en las operaciones realizadas a través de billeteras digitales. A partir de ahora, los Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen cuentas (PSPOCP) estarán obligados a practicar retenciones sobre los montos acreditados en esas cuentas, tanto en pesos como en otras monedas, con excepción del dólar estadounidense.

Con esta decisión, la administración de Axel Kicillof busca cerrar la brecha regulatoria existente entre bancos tradicionales y plataformas digitales, y asegurar —según palabras de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA)— “mayor equidad en el sistema tributario”.

No es un impuesto nuevo

Desde la Provincia enfatizaron que la medida no crea un tributo adicional, sino que adapta la normativa bonaerense a lo que ya implementaron otras jurisdicciones. “El objetivo es armonizar criterios a nivel nacional y ordenar el sistema”, remarcaron fuentes oficiales, que recordaron que la disposición surge de la Comisión Arbitral, el organismo que coordina el régimen del Convenio Multilateral entre provincias.

El modelo replica al SIRCREB, el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias que rige para los bancos. Ahora, las billeteras digitales deberán cumplir bajo un esquema similar, denominado SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago), al que ya se sumaron 20 provincias.

Reclamos y respuesta oficial

La decisión no estuvo exenta de cuestionamientos. El tributarista Sebastián Domínguez advirtió que este tipo de retenciones suelen derivar en la acumulación de saldos a favor difíciles de recuperar. “Las empresas terminan financiando al fisco durante meses, lo que complica la operatoria y resta liquidez”, señaló.

Para morigerar ese impacto, ARBA anunció la ampliación de la demanda exprés online para repetir saldos acumulados: el tope se elevó de $1.000.000 a $3.500.000. Según el organismo, más del 95% de los contribuyentes con créditos a su favor podrán solicitar devoluciones rápidas por esa vía digital.

Alcance y excepciones

El nuevo régimen alcanza a todas las cuentas de pago abiertas a nombre de personas físicas o jurídicas que tributen Ingresos Brutos en la Provincia, ya sea bajo el régimen local o dentro del Convenio Multilateral.

Quedan exceptuadas, entre otras, las operaciones vinculadas con juegos de azar autorizados, la comercialización de tabaco y cigarrillos, las transacciones ganaderas efectuadas por cuenta propia o por acopiadores, y las operaciones realizadas por entidades financieras y compañías de seguros.

El trasfondo

En la administración bonaerense subrayan que la iniciativa responde a la necesidad de “nivelar la cancha” entre los distintos actores del sistema de pagos. El crecimiento acelerado de las billeteras virtuales había dejado en evidencia un tratamiento desigual frente a los bancos, que ya venían reteniendo Ingresos Brutos en cada acreditación.

“Se trata de una actualización necesaria en un contexto de fuerte expansión de los pagos digitales”, insistieron desde la gobernación. Y concluyeron: “No buscamos crear más carga tributaria, sino asegurar un esquema más transparente y equilibrado para todos”.

