Espectáculos

El dramático relato de Lissa Vera, la ex Bandana: “Intentaron secuestrarme”

8 de Septiembre de 2025 | 16:55

Lissa Vera es una de las integrantes del recordado grupo “Bandana” y aún sigue recordando aquellos años de esplendor que vivió tras haber sido elegida en el reality “Popstars”, en el año 2001, para conformar el grupo de chicas que se convirtió en un ícono que ya trascendió las generaciones.

Durante su visita al programa de Juana Viale, la cantante recordó un episodio que vivió en su momento de mayor éxito. “Nos habían pasado muchas cosas personales a cada una, a mí me intentaron secuestrar en mi barrio y ahí llegó la realidad”, sorprendió Lissa en “Almorzando con Juana”.

Luego dio más detalles sobre el episodio: “Fue en 2003 el secuestro y empecé a ver la cara negativa de la fama, que no era todo tan lindo, que corría peligro yo, mis hermanas, mi mamá y mi papá. Fue muy fuerte para mí todo eso”. Esa no fue la única contra que le trajo semejante fama: “Mis padres se fueron del país con mis hermanos, dejaron la escuela y hubo un montón de consecuencias en mi vida, les quemó la cabeza a mis hermanos”. 

“Intentas mezclar tu vida cotidiana con ese éxito y empezas a tener cortocircuitos porque la gente a tu alrededor te empieza a mirar distinto. Llega un momento en el que te dejas de ver, te desconoces”, reconoció la artista. El grupo decidió separarse y no volvieron a juntarse las cinco, aunque se mostraron un par de veces bastante unidas. “Fue decisión nuestra porque en un momento era muy grande la presión que teníamos”, aseguró Lissa Vera.

 

