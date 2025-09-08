VIDEO. Los robarruedas atacaron de nuevo, esta vez en Villa Elvira

Los robarruedas volvieron a atacar en La Plata y esta vez fue el turno del barrio de Villa Elvira. El hecho ocurrió esta tarde, a plena luz del día, minutos antes de las 15.

Sucedió en la calle 11 y 72, a pocas cuadras de la Unidad Penitenciaria nº 9. Una cámara de seguridad de la cuadra captó la secuencia protagonizada por dos hombres.

Los maleantes, según se puede observar, llegaron a la zona en un Fiat gris y bajaron del vehículo, observando todo a su alrededor. Una vez que verificaron que nadie los veía, atacaron.

Estacionados en doble fila, frenaron casi a la altura de una camioneta Kangoo blanca que estaba allí. Mientras uno oficiaba de “campana”, el otro se centró en el hurto y, poco después, escaparon en sentido a Parque Saavedra.