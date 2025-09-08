Axel Kicillof: “Le pedí a Milei que levante el teléfono para que tengamos una reunión”
Axel Kicillof: “Le pedí a Milei que levante el teléfono para que tengamos una reunión”
Milei convocó a los gobernadores a una mesa política nacional tras la derrota en la Provincia
Fentanilo mortal: las familias de las víctimas denunciaron un bloqueo en la investigación política
"Los del 3%": filtraron los supuestos posteos de un candidato a concejal de La Libertad Avanza en La Plata
Conmoción tras la muerte de una auxiliar en un jardín de las afueras de La Plata
Súper Cartonazo: los números de hoy lunes, que ahora regala un auto 0 km y más premios
¡Bombazo! Marianela Mirra y José Alperovich estarían esperando un bebé juntos
Argentina visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias: quién usará la camiseta 10
VIDEO. Los robarruedas atacaron de nuevo, esta vez en Villa Elvira
Jujuy: el acusado de cuatro crímenes se sometió a nuevas pericias psiquiátricas
El dramático relato de Lissa Vera, la ex Bandana: “Intentaron secuestrarme”
Tras la derrota, Lule Menem y Sebastián Pareja fueron los apuntados y los últimos en abandonar la Casa Rosada
Vico D'Alessandro y Zaira Nara estarían viviendo un apasionado romance: la foto que los delata
A los 43 años murió Juan Ortelli, ex director de la revista Rolling Stone y difusor del freestyle
Duro comunicado del plantel de Independiente tras la sanción de Conmebol: “Acá perdió el fútbol”
VIDEO. Chocó y escapó en Lisandro Olmos: dejó a un motociclista tendido en la calle
El arquero platense que discutió con un futbolista por los resultados de las elecciones
Tras el revés electoral, el Gobierno analiza el impacto: qué funcionarios están en la mira y cuál puede ser su futuro
El gesto de Mauro Icardi para Wanda Nara mientras posa enamorado con la China Suárez
Marchas en 20 ciudades contra las denuncias falsas y La Plata se suma al reclamo
Desgarrador mensaje de Benjamín Vicuña para recordar a su hija Blanca
Robado por nazis: encuentran un Stradivarius valuado en más de 8,5 millones de euros
Juicio a La Toretto de La Plata: se confirmó cuando será la audiencia preliminar
Francia: destituyeron al Primer Ministro tras los recortes presupuestarios
La extraordinaria vida de Carlo Acutis, el primer santo milenial
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
"Hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política"
Scaloni habló de Messi y si irá al Mundial: "Se va a tomar este tiempo con tranquilidad"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio de las fuertes internas desatadas por la derrota electoral, el jefe del armado de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, y el asesor presidencial Lule Menem, resisten en sus cargos. Ambos se mostraron hablando este lunes en el playón de la Casa Rosada y se retiraron sin hacer declaraciones, mientras crecen los cuestionamientos sobre su gestión.
Periodistas en el lugar (de La Nación +) intentaron preguntarle a Pareja si "no pensó en presentar su renuncia" tras la contundente derrota, pero el armador provincial evitó a la prensa. Pareja atraviesa un "momento muy complicado" y recibe "graves cuestionamientos" internos de LLA y el PRO por su desempeño.
Las críticas internas, provenientes de sectores que trabajaron en la campaña, apuntan directamente al "armado de las listas y la logística" de la elección, y cuestionan duramente el trabajo realizado en la fiscalización, a pesar de que anoche el propio Pareja celebró tener un "ejército de 45 mil fiscales".
El análisis político en el canal indicó que Lule Menem también es "uno de los apuntados" por la derrota. Sin embargo, se especula que el Presidente Milei no quiere tomar decisiones "en caliente" que se lean como "una quita de poder a Karina" Milei (de quien depende Lule), ya que sería "quitarme poder a mí mismo". La reunión se da horas después de que el vocero Adorni anunciara que la "mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará".
El militante libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini dio inicio a una serie de críticas y búsqueda de responsables en el armado de las listas. En las últimas horas, el tuitero filtró un supuesto posteo en las redes de Santiago Rodríguez, un candidato a concejal suplente de La Libertad Avanza en La Plata, con imágenes acompañando a Patricia Bullrich y Karina Milei y mensajes en referencia a las presuntas coimas que vinculan a la hermana del presidente.
No fue el único apuntado Rodríguez ni pareja ayer por la noche, sino que este lunes también señaló a Bondarenko luego de que el diputado electo por La Libertad Avanza afirmó que el partido tiene que ver "qué errores han cometido", destacó que "todo tiene que ver" y reconoció: "Una parte de los argentinos nos dicen que abramos los ojos".
LE PUEDE INTERESAR
Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos
Tras ello, el Gordo Dan citó el reportaje y señaló: "El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN". En esa línea, concluyó: "Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, QUE NO CREE EN EL PRESIDENTE MILEI".
Esta autocrítica provocó la ira de Parisini. El militante aseguró que esa declaración es la "consecuencia de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el presidente Milei". El ataque de Parisini no solo fue contra el diputado electo, sino un misil directo al armado provincial de Sebastián Pareja, a quien culpó implícitamente por la selección de candidatos que, según él, no son leales al Presidente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí