Tras la derrota, Lule Menem y Sebastián Pareja fueron los apuntados y los últimos en abandonar la Casa Rosada

En medio de las fuertes internas desatadas por la derrota electoral, el jefe del armado de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, y el asesor presidencial Lule Menem, resisten en sus cargos. Ambos se mostraron hablando este lunes en el playón de la Casa Rosada y se retiraron sin hacer declaraciones, mientras crecen los cuestionamientos sobre su gestión.

Periodistas en el lugar (de La Nación +) intentaron preguntarle a Pareja si "no pensó en presentar su renuncia" tras la contundente derrota, pero el armador provincial evitó a la prensa. Pareja atraviesa un "momento muy complicado" y recibe "graves cuestionamientos" internos de LLA y el PRO por su desempeño.

Críticas al "armado" y la logística

Las críticas internas, provenientes de sectores que trabajaron en la campaña, apuntan directamente al "armado de las listas y la logística" de la elección, y cuestionan duramente el trabajo realizado en la fiscalización, a pesar de que anoche el propio Pareja celebró tener un "ejército de 45 mil fiscales".

El análisis político en el canal indicó que Lule Menem también es "uno de los apuntados" por la derrota. Sin embargo, se especula que el Presidente Milei no quiere tomar decisiones "en caliente" que se lean como "una quita de poder a Karina" Milei (de quien depende Lule), ya que sería "quitarme poder a mí mismo". La reunión se da horas después de que el vocero Adorni anunciara que la "mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará".

El estallido del Gordo Dan tras la paliza en la elección bonaerense

El militante libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini dio inicio a una serie de críticas y búsqueda de responsables en el armado de las listas. En las últimas horas, el tuitero filtró un supuesto posteo en las redes de Santiago Rodríguez, un candidato a concejal suplente de La Libertad Avanza en La Plata, con imágenes acompañando a Patricia Bullrich y Karina Milei y mensajes en referencia a las presuntas coimas que vinculan a la hermana del presidente.

No fue el único apuntado Rodríguez ni pareja ayer por la noche, sino que este lunes también señaló a Bondarenko luego de que el diputado electo por La Libertad Avanza afirmó que el partido tiene que ver "qué errores han cometido", destacó que "todo tiene que ver" y reconoció: "Una parte de los argentinos nos dicen que abramos los ojos".

Tras ello, el Gordo Dan citó el reportaje y señaló: "El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN". En esa línea, concluyó: "Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, QUE NO CREE EN EL PRESIDENTE MILEI".

Esta autocrítica provocó la ira de Parisini. El militante aseguró que esa declaración es la "consecuencia de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el presidente Milei". El ataque de Parisini no solo fue contra el diputado electo, sino un misil directo al armado provincial de Sebastián Pareja, a quien culpó implícitamente por la selección de candidatos que, según él, no son leales al Presidente.