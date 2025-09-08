Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Tras la derrota, Lule Menem y Sebastián Pareja fueron los apuntados y los últimos en abandonar la Casa Rosada

Tras la derrota, Lule Menem y Sebastián Pareja fueron los apuntados y los últimos en abandonar la Casa Rosada
8 de Septiembre de 2025 | 21:25

Escuchar esta nota

En medio de las fuertes internas desatadas por la derrota electoral, el jefe del armado de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, y el asesor presidencial Lule Menem, resisten en sus cargos. Ambos se mostraron hablando este lunes en el playón de la Casa Rosada y se retiraron sin hacer declaraciones, mientras crecen los cuestionamientos sobre su gestión.

Periodistas en el lugar (de La Nación +) intentaron preguntarle a Pareja si "no pensó en presentar su renuncia" tras la contundente derrota, pero el armador provincial evitó a la prensa. Pareja atraviesa un "momento muy complicado" y recibe "graves cuestionamientos" internos de LLA y el PRO por su desempeño.

Críticas al "armado" y la logística

Las críticas internas, provenientes de sectores que trabajaron en la campaña, apuntan directamente al "armado de las listas y la logística" de la elección, y cuestionan duramente el trabajo realizado en la fiscalización, a pesar de que anoche el propio Pareja celebró tener un "ejército de 45 mil fiscales".

El análisis político en el canal indicó que Lule Menem también es "uno de los apuntados" por la derrota. Sin embargo, se especula que el Presidente Milei no quiere tomar decisiones "en caliente" que se lean como "una quita de poder a Karina" Milei (de quien depende Lule), ya que sería "quitarme poder a mí mismo". La reunión se da horas después de que el vocero Adorni anunciara que la "mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará".

El estallido del Gordo Dan tras la paliza en la elección bonaerense

El militante libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini dio inicio a una serie de críticas y búsqueda de responsables en el armado de las listas. En las últimas horas, el tuitero filtró un supuesto posteo en las redes de Santiago Rodríguez, un candidato a concejal suplente de La Libertad Avanza en La Plata, con imágenes acompañando a Patricia Bullrich y Karina Milei y mensajes en referencia a las presuntas coimas que vinculan a la hermana del presidente. 

No fue el único apuntado Rodríguez ni pareja ayer por la noche, sino que este lunes también señaló a Bondarenko luego de que el diputado electo por La Libertad Avanza afirmó que el partido tiene que ver "qué errores han cometido", destacó que "todo tiene que ver" y reconoció: "Una parte de los argentinos nos dicen que abramos los ojos".

LE PUEDE INTERESAR

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

LE PUEDE INTERESAR

Pergamino: Fuerza Patria ganó las legislativas y obtuvo cuatro bancas en el Concejo

Tras ello, el Gordo Dan citó el reportaje y señaló: "El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN". En esa línea, concluyó: "Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, QUE NO CREE EN EL PRESIDENTE MILEI".

Esta autocrítica provocó la ira de Parisini. El militante aseguró que esa declaración es la "consecuencia de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el presidente Milei". El ataque de Parisini no solo fue contra el diputado electo, sino un misil directo al armado provincial de Sebastián Pareja, a quien culpó implícitamente por la selección de candidatos que, según él, no son leales al Presidente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Elecciones en La Plata: cómo se votó en tu mesa y quién ganó

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Magdalena, Brandsen y Punta Indio, con sopresas

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas”

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
Últimas noticias de Política y Economía

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

Pergamino: Fuerza Patria ganó las legislativas y obtuvo cuatro bancas en el Concejo

Bolívar: Fuerza Patria ganó las elecciones locales y Pisano será senador

Ramallo: el 60% del padrón ya había votado a las 17
Policiales
Jujuy: el acusado de cuatro crímenes se sometió a nuevas pericias psiquiátricas
Conmoción tras la muerte de una auxiliar en un jardín de las afueras de La Plata
VIDEO. Los robarruedas atacaron de nuevo, esta vez en Villa Elvira
Marchas en 20 ciudades contra las denuncias falsas y La Plata se suma al reclamo
Fentanilo mortal: las familias de las víctimas denunciaron un bloqueo en la investigación política
Deportes
Argentina visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias: quién usará la camiseta 10
Miguel Ángel Russo aún no se suma a los entrenamientos de Boca
Duro comunicado del plantel de Independiente tras la sanción de Conmebol: “Acá perdió el fútbol”
El arquero platense que discutió con un futbolista por los resultados de las elecciones
Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido del sábado ante Banfield
Espectáculos
Vico D'Alessandro y Zaira Nara estarían viviendo un apasionado romance: la foto que los delata
¡Bombazo! Marianela Mirra y José Alperovich estarían esperando un bebé juntos
A los 43 años murió Juan Ortelli, ex director de la revista Rolling Stone y difusor del freestyle
El dramático relato de Lissa Vera, la ex Bandana: “Intentaron secuestrarme”
El gesto de Mauro Icardi para Wanda Nara mientras posa enamorado con la China Suárez
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla