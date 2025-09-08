Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Elecciones en La Plata: cómo se votó en tu mesa y quién ganó

Vas a poder ver hasta una copia del telegrama enviado para el escrutinio provisorio

Elecciones en La Plata: cómo se votó en tu mesa y quién ganó
8 de Septiembre de 2025 | 11:47

Escuchar esta nota

Ahora es posible no sólo saber cómo fueron los resultados electorales en tu ciudad, sino también en el barrio o localidad donde vivís y hasta en la mesa donde votaste.

Con un puñado de clicks vas a poder consultar quién fue el candidato o la fuerza ganadora, por cuánto se impuso y toda la información que las autoridades de mesa deben consignar en el acta una vez cerrada la votación y después de haber hecho el conteo de votos.

Para hacerlo, tenés que seguir los siguientes pasos:

* Ingresar a resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar y clickear en el partido o distrito donde vivís, por ejemplo La Plata

* A continuación mostrará la información localidad por localidad. Lo siguiente será volver a hacer click sobre la localidad donde tenés registrado tu domicilio, que puede ser City Bell

* En ese momento se desplegarán todos los establecimientos que funcionaron como centro de votación en City Bell

* Lo siguiente es otra vez clickear en el lugar donde votaste y allí va a mostrar todas las mesas que estuvieron constituidas allí

* El último click será en la mesa en la que votaste y exhibirá la cantidad de votos por fuerza o partido, el porcentaje que representa esa cifra y una imagen del telegrama enviado a la Junta Electoral como parte del escrutinio provisorio.

