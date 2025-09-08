Elecciones en La Plata: cómo se votó en tu mesa y quién ganó

Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
Vas a poder ver hasta una copia del telegrama enviado para el escrutinio provisorio
Escuchar esta nota
Ahora es posible no sólo saber cómo fueron los resultados electorales en tu ciudad, sino también en el barrio o localidad donde vivís y hasta en la mesa donde votaste.
Con un puñado de clicks vas a poder consultar quién fue el candidato o la fuerza ganadora, por cuánto se impuso y toda la información que las autoridades de mesa deben consignar en el acta una vez cerrada la votación y después de haber hecho el conteo de votos.
Para hacerlo, tenés que seguir los siguientes pasos:
* Ingresar a resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar y clickear en el partido o distrito donde vivís, por ejemplo La Plata
* A continuación mostrará la información localidad por localidad. Lo siguiente será volver a hacer click sobre la localidad donde tenés registrado tu domicilio, que puede ser City Bell
* En ese momento se desplegarán todos los establecimientos que funcionaron como centro de votación en City Bell
* Lo siguiente es otra vez clickear en el lugar donde votaste y allí va a mostrar todas las mesas que estuvieron constituidas allí
* El último click será en la mesa en la que votaste y exhibirá la cantidad de votos por fuerza o partido, el porcentaje que representa esa cifra y una imagen del telegrama enviado a la Junta Electoral como parte del escrutinio provisorio.
