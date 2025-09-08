Duro comunicado del plantel de Independiente tras la sanción de Conmebol: “Acá perdió el fútbol”

Fentanilo mortal: las familias de las víctimas denunciaron un bloqueo en la investigación política
El plantel profesional de Independiente difundió un comunicado oficial a través del Instagram de su capitán, Rodrigo Rey, en el que participó todo el plantel y también hablaron Iván Marcone y Federico Mancuello, para expresar su postura luego de la dura sanción de la Conmebol que determinó la descalificación del club de la Copa Sudamericana.
En el mensaje, los futbolistas manifestaron el dolor y la impotencia que atraviesan desde los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América frente a Universidad de Chile: “Estamos atravesando, igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y la impotencia, no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final”.
El plantel cuestionó la decisión del ente sudamericano por dejar sin posibilidad de competir al club en el campo de juego: “Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir como un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo”.
Los jugadores remarcaron que, en pleno desarrollo de los disturbios, solicitaron a las autoridades del partido que lo suspendieran, sin obtener respuesta: “Nosotros mismos insistimos que tomaran acción porque todo se estaba descontrolando, pero no hubo respuesta ni accionar hacia ese pedido. Solo se extendió todo en el tiempo, lo que terminó acrecentando más el grado de violencia, desesperación e inseguridad en las tribunas”.
Asimismo, apuntaron contra el fallo disciplinario por considerar que el único perjudicado fue Independiente: “Nos da impotencia saber que desde nuestro lugar de jugadores hicimos lo posible para que esto se controlara a tiempo. No sucedió así y hoy el único eliminado es Independiente por haber sido el equipo organizador del partido. Creemos que había un camino posible para impartir justicia: mismo castigo incluyendo la descalificación para ambos o disputar dentro del campo de juego los 45 minutos restantes”.
En ese sentido, advirtieron sobre el precedente negativo que deja la medida: “Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso debido a la magnitud de la violencia en los hechos. Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar, porque este precedente nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia. Los que creen que hubo un solo ganador están totalmente equivocados. Acá perdió el fútbol”.
Finalmente, el mensaje se dirigió a la familia de Independiente, llamando a la unidad en este momento de crisis: “Esta resolución fue un golpe que no merecíamos, pero no tenemos que dejar que eso nos divida y nos detenga. Al contrario, tenemos que reconstruirnos más fuertes, más unidos y más comprometidos que nunca. Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. Cuando estamos unidos somos más fuertes”.
Concluyendo el comunicado, los futbolistas agradecieron el espacio para expresarse y remarcaron la importancia del apoyo de los hinchas: “Esto se logra con trabajo, con compromiso y con algo que nunca nos puede faltar: el apoyo incondicional de nuestra gente. Porque la historia de grandeza de este club así lo marca”.
"Mancuello":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 8, 2025
Por el mensaje de los futbolistas de Independiente tras el fallo de CONMEBOL que determinó su descalificación de la #Sudamericana pic.twitter.com/I9aHyTzbQm
