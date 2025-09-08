Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

El gesto de Mauro Icardi para Wanda Nara mientras posa enamorado con la China Suárez

El gesto de Mauro Icardi para Wanda Nara mientras posa enamorado con la China Suárez
8 de Septiembre de 2025 | 16:41

Escuchar esta nota

La China Suárez presumió su amor con Mauro Icardi en redes sociales, destacando un detalle que no pasó desapercibido por nadie. En la imagen que compartió en sus historias de Instagram, la actriz posó románticamente junto a su pareja con atuendos similares y disfrutando de la noche en Turquía. 

Quien antes aparecía en las imágenes de la nueva pareja y ya no lo hace más, era la mismísima ex pareja del futbolista, quien se encontraba plasmada en un tatuaje en el brazo izquierdo del futbolista. Al parecer, Icardi habría decidido iniciar el tratamiento para eliminar la tinta en su brazo, tal y como lo había adelantado meses atrás. 

Este detalle podría interpretarse como el punto final en su ex relación con Wanda Nara, con quien actualmente tiene un conflicto legal. Días atrás, el jugador del Galatasaray compartió imágenes de una sesión de fotos oficial para la UEFA Champions League donde su brazo tenía un retoque digital con Photoshop para eliminar la cara y el nombre de Wanda. 

Sin embargo, la foto con la China es la confirmación oficial de la decisión que habría tomado el futbolista con respecto a tener a su ex en su cuerpo. Esto marca un punto final en el mediático conflicto con Wanda Nara y se suma a la consolidación de su relación con la China Suárez, con quien ya convive en Estambul.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Reacción del mercado: el dólar oficial cerró con una suba de $45, se hundieron las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País arriba de los 1.000 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Elecciones en La Plata: cómo se votó en tu mesa y quién ganó

Reacción del mercado: el dólar oficial cerró con una suba de $45, se hundieron las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País arriba de los 1.000 puntos

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Magdalena, Brandsen y Punta Indio, con sopresas

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas”

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Últimas noticias de Espectáculos

En las redes: duro mensaje del abogado platense Fernando Burlando a Javier Milei luego de las elecciones 

Sin reparos: Sofi Martínez le respondió a Yanina Latorre por las críticas a su trabajo

Se supo: Celeste Cid contó por primera vez cómo conoció a Santiago Korovsky

 Desgarrador mensaje de Benjamin Vicuña para recordar a su hija Blanca 
La Ciudad
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Elecciones en La Plata: cómo se votó en tu mesa y quién ganó
Mejoran la iluminación en City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, Tolosa, Ringuelet y Olmos
Cuenta DNI de Banco Provincia: tras las elecciones, qué promociones hay este lunes 8 de septiembre
Deportes
Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido del sábado ante Banfield
Scaloni habló de Messi y si irá al Mundial: "Se va a tomar este tiempo con tranquilidad"
Durísima sanción para histórico de Flamengo, a días de enfrentar a Estudiantes por Libertadores
Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Policiales
VIDEO. Chocó y escapó en Lisandro Olmos: dejó a un motociclista tendido en la calle
Juicio a La Toretto de La Plata: se confirmó cuando será la audiencia preliminar
Fentanilo mortal: secuestraron el teléfono de la directora de la ANMAT
VIDEO. Otro "Toretto" de La Plata: chocó de frente contra una camioneta y de milagro no fue tragedia
Violento choque de frente en La Plata: al menos un herido en la avenida 122
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla