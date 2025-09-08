El gesto de Mauro Icardi para Wanda Nara mientras posa enamorado con la China Suárez

La China Suárez presumió su amor con Mauro Icardi en redes sociales, destacando un detalle que no pasó desapercibido por nadie. En la imagen que compartió en sus historias de Instagram, la actriz posó románticamente junto a su pareja con atuendos similares y disfrutando de la noche en Turquía.

Quien antes aparecía en las imágenes de la nueva pareja y ya no lo hace más, era la mismísima ex pareja del futbolista, quien se encontraba plasmada en un tatuaje en el brazo izquierdo del futbolista. Al parecer, Icardi habría decidido iniciar el tratamiento para eliminar la tinta en su brazo, tal y como lo había adelantado meses atrás.

Este detalle podría interpretarse como el punto final en su ex relación con Wanda Nara, con quien actualmente tiene un conflicto legal. Días atrás, el jugador del Galatasaray compartió imágenes de una sesión de fotos oficial para la UEFA Champions League donde su brazo tenía un retoque digital con Photoshop para eliminar la cara y el nombre de Wanda.

Sin embargo, la foto con la China es la confirmación oficial de la decisión que habría tomado el futbolista con respecto a tener a su ex en su cuerpo. Esto marca un punto final en el mediático conflicto con Wanda Nara y se suma a la consolidación de su relación con la China Suárez, con quien ya convive en Estambul.

