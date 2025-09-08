Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Milei convocó a los gobernadores a una mesa política nacional tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

Milei convocó a los gobernadores a una mesa política nacional tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires
8 de Septiembre de 2025 | 18:14

El presidente Javier Milei anunció esta tarde que se conformará una “mesa política nacional” y “una mesa de diálogo federal con los gobernadores” tras la derrota en las elecciones legislativas de octubre. El mandatario encabezó este lunes una serie de reuniones con el Gabinete, que también integrarán los encuentros con los gobernadores.

“El Presidente tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo. El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”, anunció en redes sociales el vocero Manuel Adorni.

La medida llega horas después de las durísimas críticas del gobernador de Salta, Gustavo Saenz, quien acusó al Gobierno de "cagarnos con las obras" y exigió "lealtad de ida y vuelta".

El gobernador Gustavo Sáenz contundente contra el Gobierno: "Estamos para ayudar, pero no ser esclavos"

Al concluir el comunicado, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró: "Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial".

 

Milei encabezó dos reuniones con el Gabinete en Casa Rosada

